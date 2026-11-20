Las fuerzas rusas emplearon en su ataque masivo contra la retaguardia ucraniana cerca de un centenar de misiles, de entre los que más de ochenta eran de crucero y casi una veintena eran misiles balísticos.

Así lo informó el vocero de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri Ignat, en una andanada donde murieron ocho personas y tres puentes que conectan la capital Kiev fueron afectados.

Las defensas aéreas ucranianas derribaron 79 de los misiles crucero, pero solo tres de los balísticos lanzados por los rusos, lo que confirma la extrema vulnerabilidad ucraniana ante ataques con este tipo de armamento.

Esto debido al déficit del Ejército de Ucrania en materia de munición para sistemas antiaéreos Patriot, mismos que el presidente Volodimir Zelenski ha pedido a sus socios europeos.

Rusia lanzó contra territorio ucraniano 404 drones de larga distancia, de los que 123 eran drones de motor a reacción más difíciles de interceptar debido a las velocidades superiores que alcanzan. Del total de drones, 380 pudieron ser neutralizados por las defensas ucranianas.

Al menos ocho personas murieron tras el ataque masivo contra la retaguardia ucraniana en el que las fuerzas rusas, según balances presentados por el Ministerio del Interior de Ucrania y por la Fuerza Aérea del país.

Seis de las víctimas fallecieron en Kiev, donde también han resultado heridas al menos 15 personas. Entre los muertos en la capital hay tres trabajadores de la empresa municipal de canalización y suministro de agua corriente, cuyas infraestructuras se cuentan entre los objetivos del ataque ruso de hoy.

Tres puentes que conectan sobre el río Dniéper las dos mitades de la capital ucraniana también han sido alcanzados durante la madrugada.

Las otras dos víctimas han perdido la vida en la región de Leópolis de Ucrania occidental.

Según el parte del Ministerio del Interior, el ataque ruso ha provocado daños en infraestructuras industriales de las regiones de Kiev, Mikolayiv, Odesa y Cherniguiv.

Además, los misiles y drones rusos han causado desperfectos en zonas residenciales de Dnipropetrovsk, Leópolis, Vínistisa, Sumi y la propia Cherniguiv.

Entre los objetivos principales de este ataque combinado ruso estaban como es habitual las infraestructuras energéticas ucranianas, según el parte del Ministerio del Interior de Ucrania.

Según el Ministerio de Defensa ruso, en el ataque del viernes han sido golpeadas numerosas “empresas del complejo militar-industrial ucraniano” e infraestructuras de almacenamiento de producción de misiles y drones.

Además de instalaciones energéticas y logísticas que también se mencionan en los balances oficiales ucranianos de daños.

El ataque ruso de este viernes llega después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, amenazara con represalias por los tres ataques consecutivos de las fuerzas ucranianas esta semana contra el puente de Crimea, que ha tenido que ser cerrado al tránsito por los graves daños sufridos.

ICM