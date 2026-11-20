El Centro de Alto Rendimiento (CAR) desbordó calidad con el encuentro entre la futbolista Charlyn Corral y el ciclista mexicano Isaac del Toro Romero.

El pedalista de Ensenada, Baja California, estuvo en las instalaciones donde las selecciones nacionales se concentran y entrenan para prepararse de cara a justas de relevancia.

Hasta este lugar llegó el mejor ciclista de México, tercer lugar en el Tour de Francia y Premio Nacional del Deporte por segunda ocasión consecutiva.

Del otro lado, nada más y nada menos que Charlyn Corral, la artillera mexicana y recientemente nombrada la Mejor Delantera del Año durante la ceremonia del Balón de Oro 2026.

Hubo muchas sonrisas e intercambios de regalos: 'el Torito' le entregó una playera y una gorra firmadas; Corral hizo lo propio con un jersey de la selección.

Fue esta última quien le propuso al ciclista, próximo a cumplir 23 años, en otro momento hacer unas dominadas y después andar en bicicleta.

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El encuentro fue emocionante entre los dos deportistas del momento, previo a que Isaac reciba el premio federal del deporte y se dé el anuncio de los Velo d'Or 2026, el Balón de Oro del ciclismo.

Por su parte, Charlyn encabeza a la Selección Mexicana femenil que participará en el Campeonato Concacaf W 2026, del 27 de noviembre al 5 de diciembre en Texas, donde el combinado nacional buscará el boleto al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Con información de N+

ICM