Olores putrefactos, techos con grasa, gusanos en las coladeras y charcos de sangre. Así es un día común para vecinos de la zona de Xalostoc, en Ecatepec, Estado de México.

Al respecto Adriana, vecina de Xalostoc, indicó:

“Aquí huele muy feo, como a químicos, más que nada huele como a perro muerto”.

María Lidia, otra vecina, asegura que el olor es insoportable.

“Es algo que no se soporta, la ropa se impregna, si tú llegas a otro lugar, la gente te hace la observación de que hueles feo”.

El motivo es casi una decena de las llamadas “fábricas de hueso” en la zona, que se dedican a procesar plumas y vísceras de animales, para convertirlos en alimento para perro o grenetina.

Las fumarolas provocan fuertes olores, y el mal manejo de los desechos llena las calles de fauna nociva.

Como lo refiere otro vecino:

“Llueve y se nos inunda, se nos mete el sebo, se nos meten los gusanos, no podemos abrir la puerta porque se meten ratas de la calle, hay un nido de ratas entre los huesos, hay un nido de gusanos en drenajes, en las banquetas, hay ríos de sangre, hasta tememos que sean huesos humanos, porque no hay ninguna supervisión”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vecinos de Xalostoc Denuncian Malos Olores por Fábricas de Hueso en Ecatepec

La exposición constante a los malos olores ha provocado afectaciones a la salud de los vecinos, así como de animales de compañía.

“Esos químicos nos provoca dolor de cabeza, ganas de vomitar, nos arden los ojos, nos da estrés, nos da ansiedad, es un olor insoportable, entra por la nariz, pica, arde, es algo horrible”, aseguró de manera anónima otra vecina.

Desde hace al menos cuatro años, los pobladores han presentado diversas denuncias y oficios para pedir la intervención de las autoridades municipales y estatales, entre ellas, la Procuraduría de Protección al Ambiente mexiquense.

Y se han manifestado en ocho ocasiones.

A esto se suma la presunta intimidación por parte de los dueños de las empresas.

“Una de las agresiones más leves son las groserías, las agresiones verbales hacia la gente de la tercera edad. En el peor caso, en el caso más grave, agresiones en balacear los zaguanes de los vecinos que están protestando”, señaló un habitante de la zona.

En los últimos dos años, las fábricas han sido suspendidas por incumplir con las normas ambientales y de protección civil.

La acción más reciente fue en enero pasado, cuando se colocaron sellos en una empresa ubicada en el número 60 de la calle Luis G. Sada, en la colonia Industrial Xalostoc.

Sin embargo, como otras fábricas, al poco tiempo de ser cerrada, reinició las operaciones.

De acuerdo con autoridades municipales de Protección Civil, la reapertura se debe a un supuesto cambio de giro de la empresa.

Como lo refiere José Jesús Clara de Protección Civil de Ecatepec:

“Hicimos distintos recorridos, a lo cual localizamos ocho empresas, de las cuales la mayoría no cumplía con la norma vigente. Primero que nada se suspendieron, después les permitimos que se fueran regulando poco a poco. Ya hablamos con la persona y te digo que se llevó a cabo el desmantelamiento de la misma, nos pidieron retomar su negocio, pero otro tipo de unidad económica”.

En un recorrido que N+ hizo por la zona, comprobó que muchas de esas fábricas siguen procesando desechos animales.

“Ahorita es cuando vamos a llevar a cabo las verificaciones de ver en qué estatus van y tienen hasta febrero para corregir todo el tema de los olores. No va a disminuir al 100%, pero sí te garantizo que un 75, un 85% tiene que disminuir los olores y si no, pues tendremos que tomar otras cartas en el asunto”, precisó Clara.

Los olores que generan las fábricas de hueso llegan a ser percibidos, incluso, en otros puntos de Ecatepec.

Con información de N+.

LECQ