Luego de varios días de entrenamiento para aclimatarse, la Selección Mexicana ya está lista para debutar en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026. Así que antes del duelo del fin de semana ante Rumania, repasamos quiénes son los jugadores a seguir, entre ellos Da’vian Kimbrough.

México aterrizó desde el martes en Doha, Qatar, para la Copa del Mundo Sub-17. El equipo que dirige el técnico Jurgen Castañeda ha entrenando en el complejo deportivo Al Thumama, donde se afinan las estrategias para los duelos de la Fase de Grupos.

En el Mundial Mundial Sub-17, que se llevará a cabo del 19 de noviembre al 13 de diciembre con la participación de 48 selecciones, la Selección Mexicana está ubicada en el Grupo K y verá acción en las siguientes fechas:

México vs Rumania, el sábado 21 de noviembre

México vs Camerún, el martes 24 de noviembre

México vs Venezuela, el viernes 27 de noviembre

Uno de los futbolistas a seguir es el mexicoestadounidese Da'vian Kimbrough, cantero del FC Dallas de la Major League Soccer (MLS). Su abuelo nació en Michoacán y luego emigró a California para trabajar en busca del sueño americano.

El mismo Kimbrough declaró ante las cámaras de la Selección Nacional que "es un gran orgullo estar en la selección, especialmente representar a mi familia, que es mexicana también”.

Y remarcó que “es un gran honor tener dos nacionalidades, mexicano y estadounidense, pero elegí representar a México y siento que tomé una buena decisión". En ese mismo sentido señaló que lo hizo en honor a su abuelo: "Siento que definitivamente lo estoy representando a él. Pero también es un gran orgullo representar a todos los demás en México”.

Kimbrough nació el 18 de febrero de 2010 en Woodland, California, y aunque puede jugar con Estados Unidos optó por defender la camiseta mexicana en honor a sus raíces. Quien lo llamó fue Andres Lillini, responsable de las Selecciones Menores que se dedica a rastrear talentos dentro y fuera de México.

Da'vian Kimbrough es un delantero que mide 1.80 metros y ya ha tenido participación con el Tricolor en categorías menores. Por ejemplo, jugó en el Premundial de Concacaf Sub-15 del 2025 y también en el proceso clasificatorio de la Sub-17.

Y pese a que ha manifestado su orgullo por portar la camiseta Tricolor, Da'vian aún puede cambiar de Federación y jugar con Estados Unidos porque es menor de edad. Una vez que cumpla los 18 y dispute un juego oficial, ya será otro tema.

También hay otros jugadores con doble nacionalidad que fueron convocados por México para el Mundial Sub-17, como Mathew Arana quien juega en el Houston Dynamo, Jonny de la Fuente (Colorado Rapids) y Saulo Tejeda (Dinamo Zagreb de Croacia).

El partido México vs Rumania se jugará el sábado 21 de noviembre a las 09:30 horas, (tiempo del centro de México) en Doha, Qatar. El Tricolor debutará con la mente puesta en ir paso a paso, pero con el objetivo de conseguir el tercer título de la categoría.

Recordemos que el Tricolor fue campeón en Perú 2005, luego de vencer 3-0 a Brasil en la gran final. Repitió la hazaña en el 2011, cuando el Mundial se jugó en suelo mexicano. En esa ocasión superó 2-0 a Uruguay en el partido por el título en el Estadio Azteca.

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Con información de N+