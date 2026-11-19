Dos trabajadores de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) resultaron atropellados durante un accidente vial registrado en el cruce de la avenida Laguna de Tamiahua y la calle Valle de Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, los empleados se encontraban realizando trabajos en una de las válvulas de agua cuando ocurrió el choque entre dos vehículos.

Presuntamente, el conductor de un automóvil gris oscuro omitió un señalamiento de alto e impactó una camioneta roja que circulaba con paso preferencial, lo que provocó que los trabajadores fueran atropellados.

Tras el impacto, una mujer que viajaba como copiloto en la camioneta roja resultó lesionada.

Debido a su condición, fue trasladada a recibir atención médica. Hasta el momento, no se proporcionaron mayores detalles sobre el estado de salud de los trabajadores atropellados ni de la mujer lesionada.

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar cómo ocurrieron los hechos.

PT