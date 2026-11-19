Una camioneta que contaba con reporte de robo vigente fue asegurada en el Barrio de Domingo Arenas, ubicado en el municipio tlaxcalteca de Nanacamilpa de Mariano Arista.

Minutos antes de su localización, la Policía Municipal recibió una denuncia a través del sistema de emergencias 9-1-1 sobre el presunto robo de una camioneta Nissan NP300 en Calpulalpan.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Nanacamilpa, en coordinación con la Policía Estatal, lograron localizar un vehículo con características coincidentes en el barrio de Domingo Arenas.

Cabe destacar que al momento de ser ubicada, la unidad era conducida por un sujeto, mismo que fue abordado por las autoridades y al no poder explicar qué hacía con el vehículo fue arrestado.

Como parte del protocolo de actuación, se realizó la verificación correspondiente y, derivado de los hechos, tanto la unidad como el detenido fueron puestas a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

Con información de N+

GMAZ