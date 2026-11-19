La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dio a conocer que aseguró dos remolques y un dolly en aparente estado de abandono en inmediaciones del municipio de Yauhquemehcan.

De acuerdo con las autoridades, estas unidades presuntamente están relacionadas con un robo a transportista ocurrido sobre la carretera México-Veracruz, a la altura de la demarcación antes mencionada.

La FGJE Tlaxcala indicó que los remolques y un dolly fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público, mismo que continuará con las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.