Aseguran Dos Remolques Presuntamente Relacionados con un Robo en Tlaxcala
De acuerdo con las autoridades, las cajas se encontraban abandonadas en el municipio de Yauhquemehcan por lo que fueron decomisadas
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De acuerdo con las autoridades, las cajas se encontraban abandonadas en el municipio de Yauhquemehcan por lo que fueron decomisadas
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) dio a conocer que aseguró dos remolques y un dolly en aparente estado de abandono en inmediaciones del municipio de Yauhquemehcan.
De acuerdo con las autoridades, estas unidades presuntamente están relacionadas con un robo a transportista ocurrido sobre la carretera México-Veracruz, a la altura de la demarcación antes mencionada.
La FGJE Tlaxcala indicó que los remolques y un dolly fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público, mismo que continuará con las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.
En otro caso, elementos de la Policía Municipal de Cuautlancingo ubicaron y recuperaron una camioneta Peugeot color gris, reportada como robada en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla.
Tras recibir el reporte, se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar la unidad en la calle Morelos, donde fue asegurada y trasladada al depósito vehicular para su resguardo.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) de Cuautlancingo indicó que iniciaron con las diligencias correspondientes para entregar la unidad a su propietario.
Con información de N+
GMAZ