La Secretaría de Educación Pública todavía no tiene una fecha estimada para regresar a clases presenciales en la Secundaria General Número 13, del ejido La Unión en Torreón, así lo declaró la coordinadora de Servicios Escolares en la región Laguna de Coahuila, Flor Rentería.

Comentó que la solicitud de reubicación de los maestros lesionados en el atentado del 1 de octubre es una cuestión sindical que será revisada por la Secretaría de Educación en el Estado.

Mientras tanto, los alumnos y maestros continúan trabajando en línea, el 75% de los estudiantes cuentan con la posibilidad de trabajar por internet y lo demás lo hacen por medio de cuadernillos. Hasta el momento, siguen siendo 5 bajas las que se han registrado en el plantel del ataque.

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De igual forma, el secretario general de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arturo Díaz González, reconoció que algunos trabajadores no se sienten seguros de regresar a clases.

El sindicato mantiene el acompañamiento a los docentes afectados y continúa pendiente de su situación, mientras se buscan alternativas para retomar las actividades laborales en condiciones que les brinden mayor seguridad.