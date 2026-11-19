A unas semanas de la Nochebuena, millones de familias mexicanas enfrentan la misma disyuntiva: ¿árbol natural o artificial? Más allá del color de las esferas o de las luces, la decisión tiene consecuencias, no solo superficiales, también ambientales que pocas veces se consideran.

Cada diciembre, la elección del árbol de Navidad viene acompañada de ideas que se repiten de casa en casa: que el natural fomenta la tala de bosques, que el artificial es la opción más ecológica porque dura años, o que un pino termina en la basura al acabar las fiestas. Pero, según especialistas de la UNAM y datos de la Semarnat, la realidad es más matizada y depende de factores.

Mitos sobre los Pinos Navideños

Comprar un árbol natural fomenta la deforestación; es un mito. En realidad, los árboles de Navidad que se venden en México provienen, en su mayoría, de plantaciones dedicadas a este fin, no de bosques silvestres. Los productores certificados se comprometen a sembrar lo que talan y, durante cinco y diez años que el árbol crece, este sirve de refugio para la fauna, ayuda a recuperar el suelo, facilita la filtración de agua y captura carbono, según la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat).

Otro mito es que el árbol artificial es la opción más ecológica porque se reutiliza. La realidad tiene un matiz. Fabricado con alambre y una película de PVC, un árbol artificial solo compensa su impacto si se usa al menos 20 años, de acuerdo con Carlos Antonio Rius Alonso, de la Facultad de Química de la UNAM.

Además, 80% de la producción se hace en China, lo que suma huella de carbono por el transporte marítimo, y al desecharse completo, su metal se oxida y contamina el suelo en los tiraderos. Si ya se tiene uno, lo más ecológico es seguir usándolo el mayor tiempo posible.

Asimismo, un árbol natural termina en la basura después de las fiestas es otro mito. Pero, no tiene por qué. Al concluir la temporada, el pino o abeto puede llevarse a un centro de acopio para ser triturado y convertido en composta, y quien tenga espacio puede optar por un ejemplar en maceta, que puede durar hasta una década. Lo que sí es cierto es que el impacto ambiental del árbol natural no es nulo: se concentra en la producción, por los fertilizantes, en el traslado, sobre todo cuando proviene de Estados Unidos o Canadá, y en el desecho, por lo que el compostaje y la compra local marcan la diferencia.

El compromiso de sembrar pinos

En México existen regiones forestales dedicadas a cultivar estos ejemplares, cuyos productores se comprometen a sembrar lo que talan para evitar la deforestación.

Su impacto negativo se concentra en tres momentos: la producción, por los fertilizantes que general CO2 el traslado; y el desecho. De los dos millones de árboles naturales comprados en el país en 2021, más de la mitad provino de Estados Unidos y Canadá, según el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), lo que eleva la huella de carbono.

Cómo elegir y qué hacer después

La recomendación es comprar ejemplares de bosques locales regulados por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Al terminar las fiestas, el árbol debe llevarse a un centro de acopio para triturarlo y convertirlo en composta. Quien tenga espacio puede optar por uno en maceta, que dura hasta una década.

El árbol artificial: cuestión de años de uso

Los artificiales se fabrican con alambre cubierto de una película de policloruro de vinilo (PVC), material que genera impactos negativos en su producción y disposición final.

Carlos Antonio Rius Alonso, de la Facultad de Química de la UNAM, advierte que su reciclaje solo sería posible de forma artesanal, al requerir separar el PVC del metal. Como suelen desecharse completos, terminan en tiraderos, donde el metal se oxida y contamina el suelo.

Para que su impacto en recursos naturales sea comparable al de talar un árbol natural cada año, debe usarse al menos 20 años. A ello se le suma que 80% de la producción se hace en China, por lo que el transporte marítimo

Entonces, ¿cuál conviene? Si se compra uno natural, lo mejor es que sea local y certificado, y entregarlo a composta. Si se prefiere uno artificial, el criterio es la durabilidad: mientras más años se use, menor su costo ambiental.

TLS