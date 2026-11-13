¿Cómo se Cultiva la Nochebuena? Productor Explica el Proceso de Producción de la Flor Navideña

La temporada navideña se acerca y con ella comienza la venta de una de las plantas más representativas de México: la Nochebuena. Sin embargo, pocas personas conocen el trabajo que hay detrás de cada ejemplar que llega a los hogares, oficinas y negocios.

Detrás de las tradicionales Nochebuenas que adornan la Navidad hay meses de trabajo, cuidados y dedicación. Su producción comienza desde abril y requiere hasta ocho meses para que las plantas lleguen en óptimas condiciones a los consumidores.

Ulises Díaz, productor de Nochebuenas en el sur de la Ciudad de México, explicó a N+ que el cultivo comienza desde abril y se realiza mediante esquejes, pequeñas plantas que ya cuentan con raíz y que posteriormente son sembradas para iniciar su desarrollo.

“Durante siete meses, siete meses y medio, le estamos dando su cuidado y desarrollo para que lleguen al final a sus hogares”, explicó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Cómo se Cultiva la Nochebuena? Productor Explica Proceso de la Flor Navideña

Este proceso requiere inversión, dedicación y el trabajo de varias personas, por lo que el productor hizo un llamado a los consumidores a valorar el esfuerzo de quienes se dedican a esta actividad y evitar regatear el precio de las plantas.

¿La parte roja de la Nochebuena es la flor?

Uno de los datos más curiosos sobre esta planta mexicana es que lo que popularmente conocemos como su flor roja no es, en realidad, la flor.

Ulises explicó que las partes rojas son hojas modificadas, conocidas como brácteas, cuya función es proteger las pequeñas flores que se encuentran en el centro de la planta, identificables por su característico color amarillo.

Venta de nochebuenas en el mercado de Jamaica como parte de la época decembrina. Los precios van desde los 35 pesos hasta los 500 pesos. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo cuidar una Nochebuena en casa?

Para conservar las Nochebuenas en buen estado durante la temporada navideña, el productor recomienda mantenerlas hidratadas y regarlas un día sí y otro no, especialmente cuando están expuestas directamente al sol.

Con estos cuidados, las plantas pueden conservar su apariencia hasta por aproximadamente tres meses.

La Nochebuena, originaria de México, es mucho más que un adorno navideño. Detrás de sus intensos colores existe un proceso de producción de varios meses que refleja el esfuerzo de los productores nacionales y que cada planta representa meses de trabajo para llevar un pedacito de tradición mexicana a los hogares.

TLS