Accidente en Circuito Interior Hoy: Caos Vial en Esta Zona por Choque de Tráiler en CDMX

Un tráiler se accidentó este viernes sobre el Circuito Interior Río Consulado, en la Ciudad de México (CDMX), lo que generó complicaciones viales en la zona por más de cinco horas.

Los hechos ocurrieron en la madrugada, alrededor de las 02:20 horas, a la altura de la Estación Oceanía del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con dirección a La Raza, alcaldía Gustavo A. Madero.

¿Qué pasó en Circuito Interior?

Un tráiler, que llevaba doble remolque, se impactó y quedó prácticamente en sentido opuesto a la circulación en esa importante vialidad.

El conductor perdió el control de la pesada unidad y al realizar las maniobras, los contenedores quedaron bloqueando los carriles centrales y laterales de la vía.

De acuerdo con autoridades, el tráiler iba bajando sobre el Circuito Interior, pero el suelo estaba resbaloso. A la altura de la avenida Oceanía, quiso evitar una colisión con otros autos que también se habían accidentado y al realizar las maniobras terminó estrellándose.

Caos vial por accidente

Los servicios de emergencia se trasladaron de inmediato al sitio y descartaron personas lesionadas. El conductor quedó a disposición de las autoridades.

Más tarde, el personal logró el retiro de los contenedores, que iban vacíos, pero las labores para quitar el tráiler se prolongaron cinco horas, hasta después de las 07:00 horas.

Las maniobras en la zona generaron intensa carga vehicular, para quienes se trasladan de la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en dirección a La Raza.

SPB