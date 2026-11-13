Accidentes

Accidente en Circuito Interior Hoy: Caos Vial en Esta Zona por Choque de Tráiler en CDMX

Las maniobras de las autoridades para retirar la pesada unidad en la alcaldía Gustavo A. Madero se prolongaron por cinco horas

Zona del accidente de un tráiler en Circuito Interior, GAM. Foto: N+Zona del accidente de un tráiler en Circuito Interior, GAM. Foto: N+

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