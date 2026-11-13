Avril Lavigne Se Convierte en Mamá a los 42 Años: ‘Nuestra Mini Princesa ha Llegado’

Avril Lavigne, cantautora, nominada ocho veces a los premios Grammy, se ha convertido en madre por primera vez, según reveló el viernes en Instagram acompañado de un par de fotografías.

“Nuestra mini princesa ha llegado”, escribió la cantante, quien cuenta con más de 20 años de una exitosa carrera musical.

La recién estrenada madre, de 42 años, publicó tres imágenes: ella y su pareja sosteniendo la mano de su bebé; en la segunda fotografía se puede ver a Lavigne sosteniendo tiernamente al bebé contra su pecho. En la tercera imagen, se puede ver una patineta con tres tenis a cuadros de distintos tamaños, incluido un par especial para bebé.

La serie de imágenes que publicó en redes sociales sumaron más de dos millones de "me gusta" en tan solo unas horas.

Lavigne no ha revelado la identidad de su pareja ni el nombre del bebé.

Lavigne tenía 17 años cuando su álbum debut, "Let Go", en 2002 vendió más de 17 millones de copias en todo el mundo y lanzó los éxitos "Complicated" y "I'm with You".

El anuncio, este viernes 13 de noviembre, significó una sorpresa para sus fanáticos, debido a que la llamada princesa de pop-punk ha mantenido su vida personal lejos de los reflectores y no se ha confirmado públicamente si se encuentra en una relación sentimental actualmente.

La canadiense, originaria de Ontario, mantuvo en completo secreto que estuviera esperando un bebé.

La vida amorosa de la cantante ha estado marcada por dos matrimonios, compromisos fallidos y relaciones con figuras de la industria musical.

Su primer enlace ocurrió en 2006 con Deryck Whibley, de quien se divorció en 2010. Años más tarde, en 2013, contrajo nupcias con Chad Kroeger, líder de Nickelback; pero hubo un segundo divorcio un par de años después, en 2015.

En 2022, Avril Lavingne se comprometió en París, Francia, con el músico Mod Sun; sin embargo, el enlace se canceló tras la ruptura de la pareja a inicios de 2023. Posteriormente, protagonizó un breve romance con el rapero Tyga.

Su último avistamiento público se registró en 2024 durante unas vacaciones en Italia junto a un acompañante anónimo. Desde entonces, la artista no ha emitido confirmación oficial sobre una nueva relación.