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Avril Lavigne Se Convierte en Mamá a los 42 Años: ‘Nuestra Mini Princesa ha Llegado’

El ícono del pop-punk dio la bienvenida a su primera hija y encendió las redes sociales

Avril Lavigne durante un estreno en Nueva YorkAvril Lavigne se convirtió en madre por primera vez. Foto: Reuters

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La vida de Avril Lavigne da un giro: se convierte en madre por primera vez a los 42 años. ¿Quién es su pareja y cómo lo mantuvo en secreto?

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Avril Lavigne Ya es Mamá a los 42 Años de Edad y Presenta a su Hija: ‘Nuestra Mini Princesa Ha Llegado’ | N+