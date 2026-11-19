En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, personal de Aduanas, detectó dos equipajes en los que que había dos armas de fuego de diferentes calibres. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las armas son procedente de Texas, Estados Unidos.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con Secretaría de Marina (Marina) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvo a una persona, la cual transportaba en el interior de su equipaje dos armas de fuego. Esto ocurrió durante los trabajos de inspección y verificación en la Terminal 2 del AICM.

En un comunicado, indicaron que al realizar una inspección minuciosa del equipaje se hallaron las armas de fuego, por lo anterior, el pasajero fue detenido e informado de sus derechos. Fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

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El AICM prohíbe las armas de fuego en el equipaje de mano y establece restricciones para transportarlas en equipaje documentado.

En México, portar, poseer o transportar armas de fuego sin permiso en el AICM se castiga bajo la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) y es competencia federal por tratarse de instalaciones federales y delitos del orden federal. Las sanciones dependen del tipo de arma, el calibre, la conducta portación, posesión o acopio y la cantidad.

De acuerdo con el artículo 83 de la LFAFE contempla penas de prisión de 3 a 15 años, dependiendo del tipo de arma.

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