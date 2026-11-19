Tres ciudadanos mexicanos se declararon culpables en su participación de recaudar millones de dólares procedentes del narcotráfico en Estados Unidos y regresar dicho dinero a México mediante criptomonedas o transferencias bancarias, como parte de una conspiración para el lavado de dinero, dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales, se trataría de Eliomar Segura Torres, de 37 años, que habría ofreció contratos a intermediarios financieros para recoger las ganancias del narcotráfico en ciudades estadounidenses, incluyendo Lexington, Kentucky.

Las investigaciones mencionan que el dinero provenía de la venta de kilogramos de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

Entre los intermediarios, fueron identificados Juan Carlos Michel Martínez, de 41 años, y Manuel Ignacio Correa, de 45, que se encargaron del blanqueo de las ganancias a través de una red de cómplices en todo Estados Unidos.

Según las evidencias recabadas por autoridades estadounidenses, tras la entrega del dinero en efectivo, Michel Martínez y Correa dieron instrucciones para transferir los fondos mediante criptomonedas o transferencia bancaria. “Ambos recibían una comisión basada en el porcentaje del dinero que lavaban con éxito”.

La sentencia para Segura Torres y Michel Martínez está programada para el 18 de febrero de 2027, mientras que la de Correa está prevista para el 4 de marzo de 2027.

Los tres se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia.

El anuncio fue realizado por el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia; el fiscal federal Jason Parman, del Distrito Este de Kentucky; y el jefe de operaciones Matthew W. Allen, de la Administración de Control de Drogas (DEA).

La investigación del caso estuvo a cargo de la División de Campo de la DEA en Detroit y de la unidad de Investigación Criminal del IRS (Servicio de Impuestos Internos) en Detroit.

En el proceso colaboraron estrechamente las oficinas residentes de la DEA en Austin y Lexington, con el apoyo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, así como de otras oficinas de la agencia en México, Denver, Houston, Atlanta, Chicago, Tulsa y Youngstown (Ohio).

La subdirectora Elizabeth R. Rabe, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso (MNF) de la División Penal, y el subdirector Gary Todd Bradbury, del Distrito Este de Kentucky, estuvieron a cargo de la acusación en este caso.

HVI