Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en la ciudad de Chihuahua, luego de que presuntamente les localizaran 92 envoltorios con sustancias similares a la cocaína y el cristal, un arma de fuego y siete mil pesos en efectivo.

La detención ocurrió la tarde del pasado miércoles, durante un operativo en el que los agentes ubicaron un vehículo cuyas características coincidían con las de una unidad relacionada con información sobre una posible actividad de venta de narcóticos.

De acuerdo con el reporte, los policías marcaron el alto al conductor y realizaron una inspección del automóvil, donde encontraron dos bolsas con 92 envoltorios de presuntas sustancias ilícitas, con un peso aproximado de 121 gramos.

Entre los objetos localizados también se encontraba una pistola calibre 9 milímetros, un cargador abastecido con 11 cartuchos y otros 10 cartuchos útiles del mismo calibre, para un total de 21 municiones.

Además, los agentes aseguraron siete mil pesos en efectivo y un vehículo gris modelo 2023, el cual no contaba con reporte de robo.

Los detenidos fueron identificados como Salvador Eduardo 'N', de 31 años, y Carlos Karin 'N', de 42 años.

Los hombres fueron trasladados junto con los objetos asegurados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde serían puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

PT