Las autoridades investigan la privación de la libertad de un hombre de 38 años que fue sustraído de un gimnasio de Zapopan, ubicado en la colonia Jardines del Ixtepete.

Los hechos ocurrieron este 19 de noviembre, cuando un hombre que presuntamente acude diariamente a un gimnasio ubicado por la calle Mateo del Regil y Santa Rita, fue sustraído por varios sujetos armados.

El gimnasio fue irrumpido de forma violenta y los sujetos armados se llevaron a la víctima, por lo que los testigos llamaron al número 911 de emergencias para levantar el reporte.

Los primeros respondientes fueron policías de Zapopan, quienes se entrevistaron con algunos de los presentes.

Por la zona se realizó un rastreo del automotor de los delincuentes, sin embargo, las autoridades no lograron localizar el vehículo donde escaparon con la víctima.

La Fiscalía de Jalisco inició una carpeta de investigación en la que existe como una de las líneas una posible deuda de dinero, sin embargo, esta información no se ha podido confirmar.

Cabe mencionar que los hechos sucedieron frente a una escuela preparatoria de la Universidad de Guadalajara.