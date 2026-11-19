Al menos ocho niñas, de entre 5 y 13 años de edad, habrían sido víctimas de abuso sexual por parte de un hombre que se desempeñaba como sacristán en la iglesia de San Pedro y Santa María de Guadalupe, ubicada en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

De acuerdo con los testimonios de las madres de las menores, el señalado presuntamente las llevaba a una zona trasera de la parroquia, donde cometía las agresiones. También refirieron que, según lo narrado por las víctimas, el hombre habría grabado los abusos con su teléfono celular.

Tras una reunión con autoridades eclesiásticas realizada la tarde de este miércoles, las madres advirtieron que el número de víctimas podría ser mayor, pues el señalado habría trabajado durante al menos 15 años en distintas parroquias de la capital potosina.

La persona acusada fue detenida días atrás por la Fiscalía General del Estado; sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada, recuperó su libertad 24 horas después. Actualmente, las madres señalan que no ha podido ser localizado.

Hasta el momento, se reportan ocho denuncias en su contra. Las familias buscan que se esclarezcan los hechos y que se investiguen todas las posibles víctimas.