Wall Street se desplomó este jueves después de que la gigantesca salida a bolsa de Anthropic no lograra reavivar el entusiasmo de los inversores, ya en declive, por la inteligencia artificial (IA), al desvanecerse el alza inicial del precio de sus acciones.

Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cerraron la sesión con fuertes caídas, y el índice de referencia S&P 500 registró su quinta sesión consecutiva de pérdidas para encaminarse a registrar su mayor caída semanal desde abril de 2025.

De acuerdo con datos preliminares, el S&P 500 perdió 148.39 puntos, o un 2.03%, a 7 mil 175.24 puntos; mientras que el Nasdaq Composite perdió 544 puntos, o un 2.23%, a 23 mil 885.88 unidades. El Dow Jones cayó mil 102.71 puntos, o un 2.2%, a 49 mil 95.46 unidades.

El debut de Anthropic, la mayor salida a bolsa de la historia, se fijó el miércoles por la noche en 83 dólares por acción y fue considerado por muchos como el siguiente gran reto que debía superar el sector de la IA.

La acción abrió a 111,50 dólares. Después de que la capitalización bursátil de la empresa superara brevemente los 2 billones de dólares, su impulso comenzó a perder fuerza.

En tanto, las acciones de Advanced Micro Devices se desplomaron después de que el medio de investigación Hunterbrook revelara que su fondo afiliado, Hunterbrook Capital, había tomado una posición corta en la empresa.

La mayoría de los fabricantes de chips registraron caídas, entre ellos Micron y Broadcom.

Nvidia registró su sexta sesión consecutiva de pérdidas después de que las optimistas previsiones de ingresos del fabricante de chips no lograran mejorar el ánimo del mercado.

El índice Philadelphia Semiconductor cerró a la baja, y las empresas de neocloud CoreWeave y Nebius registraron fuertes pérdidas.

AMP