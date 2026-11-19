JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, admitió la vulneración de los sistemas de proveedores externos y anunció que se pondrá en contacto directamente con los clientes perjudicados por el ciberataque, a quienes ofrecerá asistencia, incluido un servicio gratuito de monitoreo de crédito.

La entidad informó de que la ayuda se brindará "cuando corresponda", es decir, a los usuarios cuyos datos se hayan visto comprometidos. Las primeras pesquisas indican que los atacantes accedieron a determinada información de marketing almacenada por esas empresas contratistas, que podría incluir nombres y direcciones de correo electrónico de clientes.

El banco insistió en que sus operaciones centrales permanecen intactas y que sus servicios no se verán afectados por la brecha. No obstante, todavía no ha precisado cuándo ocurrió la intrusión ni ha revelado los nombres de las compañías que sufrieron el ataque.

Mientras llega el contacto de la entidad, los expertos en ciberseguridad recomiendan extremar la precaución. El principal riesgo de filtraciones de este tipo es la recepción de correos fraudulentos o intentos de suplantación que aprovechen los datos expuestos.

Ante ello, JPMorgan Chase dijo que conviene desconfiar de mensajes sospechosos que aparenten provenir del banco y no hacer clic en enlaces no verificados.

Aclaró que no existe "ninguna relación" entre este incidente y las interrupciones que algunos usuarios sufrieron a comienzos de semana. El pasado lunes, Chase y otros grandes bancos estadounidenses registraron retrasos en sus plataformas en línea, un problema que la entidad atribuyó exclusivamente a un "fallo de software".

Se suman fallas tecnológicas en EUA

El anuncio llega en medio de una racha de interrupciones tecnológicas en Estados Unidos que ha afectado al transporte aéreo, los servicios de correo electrónico, las reservas hoteleras e incluso las comunicaciones internas clasificadas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Pese a la inquietud, altos funcionarios de la administración Trump reiteraron esta semana que no hay pruebas que vinculen esos cortes con ciberataques.

TLS