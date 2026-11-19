La campana sonó este jueves en Wall Street con la salida a bolsa de Anthropic, que fijó su precio en 83 dólares por acción, por encima del rango de 70 a 78 que había comunicado, y abrió operaciones bajo el símbolo “ANT” a 111.50 dólares.

La oferta, de unos 980 millones de acciones, suma 81 mil 300 millones de dólares y le da a la empresa una valuación diluida cercana a los 2 billones.

La cifra reordena el tablero. Hace apenas cinco años, Anthropic captaba 124 millones de dólares de sus primeros inversionistas. Así queda hoy el ranking de las mayores salidas a bolsa, medido por el monto de la oferta inicial:

1. Anthropic: 81 mil 300 millones de dólares (noviembre de 2026, Nasdaq). Su colocación se suma a otros 26 mil millones obtenidos en una colocación privada de acciones sin voto.

2. SpaceX: 75 mil millones (junio de 2026, Nasdaq). Vendió acciones a 135 dólares y se valuó en 1.75 billones. Tras ejercer la opción de sobreasignación, su total subió a 85 mil 700 millones.

3. SK Hynix: 26 mil 500 millones (julio de 2026, Nasdaq). El fabricante surcoreano de memorias vendió 177.9 millones de ADR a 149 dólares y la demanda superó siete veces la oferta. Fue la mayor salida a bolsa de una empresa extranjera en Estados Unidos.

4. Saudi Aramco: 25 mil 600 millones (diciembre de 2019, Riad). Fue el récord hasta que llegó SpaceX. Hoy ocupa el cuarto lugar.

5. Alibaba: 21 mil 800 millones (septiembre de 2014, Nueva York). El monto subió a 25 mil millones al incluir sobreasignación.

Hay un dato que une a tres de los cinco y es que son empresas de la era de la IA, y las tres debutaron en 2026. Antes de este año, la lista no se movía desde 2019.

AMP