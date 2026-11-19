Un hombre de 47 años fue rescatado del interior de un drenaje luego de que vecinos reportaran gritos y lamentos que provenían de un registro en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El hombre, identificado como Eliodoro, fue localizado por elementos de la Policía Municipal y Protección Civil de Guadalupe, quienes acudieron al sitio para atender el reporte ciudadano.

De acuerdo con la información, fueron los habitantes del sector quienes solicitaron el apoyo de las autoridades al escuchar voces y gritos que aparentemente provenían del interior del drenaje. Ante la situación, los oficiales se movilizaron hasta el lugar para verificar lo que ocurría.

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Al llegar, los elementos confirmaron que había una persona atrapada dentro de la estructura, por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil Municipal para llevar a cabo las maniobras de rescate.

En las labores participaron rescatistas que descendieron al registro para poder llegar hasta el hombre y ayudarlo a salir. Después de varios momentos de trabajo, Eliodoro fue extraído del drenaje.

Tras ponerlo a salvo, las autoridades detectaron que presuntamente se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia tóxica y que además había alterado el orden, por lo que fue detenido por los elementos policiacos. El hombre quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación.