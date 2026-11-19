El aguinaldo es una prestación que los trabajadores en México reciben al cierre de cada año. Sin embargo, no todos obtendrán la misma cantidad libre de impuestos, ya que una parte de este pago puede estar sujeta a la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), tienen derecho a esta prestación los trabajadores de base, confianza, planta, sindicalizados, eventuales y quienes fueron contratados por obra o tiempo determinado. También aplica para comisionistas, agentes de comercio, vendedores y trabajadores con actividades similares que se rijan por esta legislación.

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El pago debe realizarse antes del 20 de diciembre y corresponde, como mínimo, a 15 días de salario. Si la persona no trabajó el año completo, tiene derecho a recibir la parte proporcional. En cuanto al ISR, los trabajadores que reciban un aguinaldo superior a 3 mil 519.30 pesos deberán pagar el impuesto únicamente por la cantidad que rebase ese límite. Esta cifra equivale a 30 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de 2026, que es de 117.31 pesos.

Por ejemplo, si una persona recibe 10 mil pesos de aguinaldo, los primeros 3 mil 519.30 estarán exentos y los 6 mil 480.70 restantes estarán sujetos al cálculo del ISR. Esto no significa que se descontará una tasa fija sobre esa cantidad, pues la retención depende de los ingresos del trabajador y del procedimiento fiscal que aplique el patrón.

¿Cómo se calcula el ISR del aguinaldo?

El empleador es responsable de realizar el cálculo y aplicar la retención correspondiente. Puede sumar la parte gravada del aguinaldo a los ingresos ordinarios del trabajador o utilizar el procedimiento especial previsto para las gratificaciones anuales.

La exención se aplica incluso cuando el trabajador no haya laborado los 12 meses del año y únicamente reciba un aguinaldo proporcional. En ese caso, el límite de 3 mil 519.30 pesos no se reduce en función del tiempo trabajado.