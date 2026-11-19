Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a tres presuntos integrantes del Cártel del Pacífico, facción Los Chapos, durante un operativo realizado en el municipio de El Rosario, Sinaloa. Como parte de la intervención, las fuerzas de seguridad localizaron e inhabilitaron un campamento presuntamente utilizado por la delincuencia organizada.

De acuerdo la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los hechos ocurrieron el 18 de noviembre, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en las inmediaciones del poblado de Cacalotán.

En el despliegue también participó el Grupo Especial de Seguridad Pública del estado de Sinaloa. Las autoridades informaron que entre las tres personas detenidas se encuentra una de nacionalidad colombiana.

Durante la intervención en el campamento, los elementos de seguridad decomisaron armamento, municiones y diversos objetos presuntamente utilizados por el grupo delictivo.

El inventario de lo asegurado incluye: Dos armas largas, 12 cargadores, 300 cartuchos, cuatro granadas calibre 40 milímetros, un lanzagranadas, tres artefactos explosivos improvisados, equipo táctico diverso.

Tras el aseguramiento, las autoridades procedieron a inhabilitar el campamento localizado en Cacalotán, municipio de El Rosario.

Las tres personas detenidas y el material decomisado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones, realizar los peritajes correspondientes y determinar su situación jurídica.

La Defensa indicó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, mediante la cual el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional participan en operativos para combatir a grupos delictivos.

FBPT