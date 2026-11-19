Según los reportes de los especialistas en materia de meteorología se esperan condiciones menos inestables en Veracruz, en comparación con los días anteriores. Sin embargo, todavía podrían registrarse lluvias ligeras a moderadas, principalmente por las tardes y noches en regiones montañosas y algunos sectores del sur del estado.

El viento del Norte continuará debilitándose en las zonas costeras, mientras que las temperaturas máximas tendrán un ligero aumento. No obstante, se mantendrá el ambiente fresco a frío durante las noches y madrugadas, con posibles heladas ligeras al amanecer en las zonas de mayor elevación.

A partir del inicio de la próxima semana, los modelos de pronóstico señalan un incremento significativo del potencial de lluvias, con tormentas aisladas de intensidad moderada a fuerte y posibles eventos localmente muy fuertes.

Estas condiciones estarían relacionadas con una vaguada sobre el suroeste del Golfo de México y el posible ingreso de una masa de aire frío. También se prevé un nuevo evento de norte, con rachas fuertes en las zonas costeras.

Ante este panorama, se recomienda mantenerse al tanto de las actualizaciones del pronóstico meteorológico y atender las medidas de prevención ante posibles lluvias intensas y fuertes rachas de viento.