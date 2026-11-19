El frente frío número 7 avanza sobre el norte de México y comienza a desplazarse hacia Estados Unidos, lo que provocará lluvias, rachas de viento y descenso de temperaturas en Baja California, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional difundido por el Gobierno del Estado.

Para este jueves 19 de noviembre se esperan chubascos con posibles descargas eléctricas durante la tarde y noche en Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, con lluvias que podrían extenderse hasta la madrugada en San Quintín. También se prevén rachas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora.

El viernes 20 de noviembre persistirán lluvias aisladas durante la mañana y tarde en Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y el norte de Ensenada.

Además, durante ambos días se pronostica oleaje de entre dos y tres metros de altura en las costas del océano Pacífico, temperaturas mínimas de hasta menos cinco grados Celsius en las zonas serranas de Ensenada y San Quintín, así como viento fuerte por las tardes en Tijuana, Tecate, Ensenada, San Quintín, San Felipe y Mexicali, con posibles tolvaneras.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron reducir la velocidad al conducir, evitar zonas inundadas, asegurar objetos que puedan caer por el viento y mantenerse alejados de árboles, postes y cableado.

También exhortaron a evitar ingresar al mar o realizar actividades en la playa, además de abrigarse durante las noches, especialmente en zonas serranas. Pidieron prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas.

El Gobierno de Baja California recordó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

APG