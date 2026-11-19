La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó la importancia de los programas sociales, luego de un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que subrayó que la pensión de adultos mayores fue fundamental para la reducción de la pobreza en México.

"Ya tiene algunos años que el movimiento al que pertenecemos, de donde es nuestro origen, ha tenido este tipo de programas de apoyo a la población adulto mayor. Entonces, los beneficios que se van teniendo para reducir la pobreza, la marginación, pues no se ven en un día, ni en un año, ni en dos años, es sobre un lapso como un periodo que ahora está viendo no solamente la CEPAL, sino también el Banco Mundial y otros organismo internacionales en los que se ha hecho hincapié, en que la directriz que está siguiendo el Gobierno de México respecto de la atención de las personas adultas mayores y otros grupos vulnerables, es el camino correcto”, dijo.

Cabe recordar que hace unos días, la secretaria de Gobernación destacó el informe del Banco Mundial que estima que 17.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2026.

Política social del Gobierno de México

La secretaria Rosa Icela Rodríguez resaltó que durante su gira por China, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la política social del Gobierno de México, durante su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

“Esto que ella menciona: 'cooperación con desarrollo', pues es muy importante, y la parte de atender a estos grupos vulnerables, atender a los adultos mayores en estos programas que son derechos, que están en la Constitución y que no es para unos sí y para otros no. Eso lo está viendo el pueblo de México, está viendo cómo desde hace tiempo que iniciaron los programas de apoyo a los adultos mayores se ha ido avanzando en la atención, en la baja de la desigualdad”, indicó.

La funcionaria aseguró que en el pasado no había un programa completo de pensiones y jubilaciones, y sobre todo en lo relativo a las mujeres, ya que un gran número de mujeres mayores se dedica al cuidado de la familia.

“Entonces, a ellas ¿quién les da una pensión? o ¿quién está pendiente de esto? Entonces, eso lo ven los organismos internacionales, lo ve este organismo de CEPAL, de Naciones Unidas, con quien hemos trabajado muy de la mano desde que Alicia Bárcena estaba como dirigente de esta organización y lo seguimos haciendo de la mano hoy con estos organismos".

"Nos dan mucho gusto estos resultados”, destacó la secretaria de Gobernación, quien aseguró que el Gobierno Federal seguirá por el mismo camino “con la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Con información de N+