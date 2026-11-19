Fuerzas federales y estatales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de Tijuana, logrando el aseguramiento de más de una tonelada de metanfetamina, 29 kilogramos de fentanilo y un vehículo con blindaje de fábrica, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el decomiso de esta droga representa una afectación económica aproximada de 387 millones de pesos para la delincuencia organizada. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan debilitar las fuentes de financiamiento y las capacidades operativas y logísticas de los grupos delictivos.

Paquetes asegurados durante cateo en Tijuana | Foto: X @GabSeguridadMX

JMR