Ha fallecido Mona Guilmáin, actriz, corredora de arte y productora musical. Así lo informó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

Guilmáin pertenecía a una de las principales dinastías actorales del país. Fue hermana del actor Juan Ferrara y de la actriz Lucía Guilmáin. Todos ellos son hijos de la primera actriz Ofelia Guilmáin, quien migró a México en 1941 en el marco del gran exilio español que siguió a la Guerra Civil.

Ofelia Guilmáin compaginó el teatro con la televisión, como en La antorcha encendida, además de haber participado en filmes históricos como El ángel exterminador, de Luis Buñuel. Fue madre y abuela de importantes actores y productores. Entre sus nietos figuran Juan Carlos Bonet y Mauricio Bonet, ambos hijos de Juan Ferrara.

También son sus nietos así como Óscar Ortiz de Pinedo y Pedro Ortiz de Pinedo, hijos de Esther Guilmáin. Mona Guilmáin desarrolló su carrera como productora y corredora de arte en este clan.