La presidenta Claudia Sheinbaum posó junto a sus homólogos Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin en la foto oficial de la 33.ª Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Como parte de su participación en las actividades del foro, la agenda de la mandataria contempla reuniones con homólogos y líderes, entre ellos el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Se trata del primer viaje de Sheinbaum a China como mandataria y su octava gira internacional desde que asumió la presidencia en octubre de 2024.

La APEC es el foro multilateral creado en 1989 que reúne a 21 economías de la cuenca del Pacífico para promover el comercio, la inversión y la cooperación económica mediante acuerdos voluntarios por consenso.

La región de Asia-Pacífico debe impulsar un comercio más abierto y un crecimiento equitativo si quiere seguir siendo estable y dinámica, afirmó el presidente chino Xi a ejecutivos empresariales reunidos el miércoles en Shenzhen, el polo tecnológico y financiero del sur de China, en un aparte de la cumbre.

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a la cumbre de líderes de APEC tras viajar desde Filipinas, donde asistió a una cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

La cumbre ha puesto en el centro de las miradas a la ciudad de Shenzhen, que China ha transformado en las últimas cuatro décadas de un pueblo pesquero en un centro de fabricación para exportación y tecnología, repleto de rascacielos.

El ascenso de China como la segunda economía más grande dependió de inversiones globales y del acceso a los mercados mundiales, a medida que fabricantes internacionales trasladaron fábricas al extranjero para aprovechar mano de obra más barata y mercados de crecimiento más rápido.

AMP