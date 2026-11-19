Durante su visita a China, Donald Trump pidió una renovación del sistema que controla el tráfico aéreo de los Estados Unidos. A pocos días de una caída que obligó a detener todos los vuelos en el país, el gobierno insiste en que el Congreso no ha dado los recursos necesarios para reparar y actualizar la infraestructura.

Durante una entrevista con Fox News, el presidente aseguró que el equipo para controlar el tráfico aéreo tiene cinco décadas y está desactualizado: “Este es equipo de hace cinco décadas y tiene que cambiar”.

Sobre la respuesta ante la caída del sistema, Donald Trump elogió la gestión de su gobierno y aseguró que se tomaron las decisiones correctas: “Hicimos lo correcto. Nadie salió herido, nadie resultó lastimado, los aviones no chocaron los unos contra los otros”, declaró.

En la breve entrevista con Jacqui Heinrich, el presidente aseguró que gobiernos anteriores desperdiciaron recursos y no resolvieron los problemas de fondo con la infraestructura del sistema aéreo. “Queremos que se repare, y queremos que se repare bien”, agregó.

Desde que ocurrió la caída del sistema de vigilancia del tráfico aéreo el pasado viernes, funcionarios del actual gobierno culparon al Congreso por la falta de recursos. En conferencia de prensa, Sean Duffy, secretario de Transporte, afirmó que se le negó el presupuesto necesario para actualizar esta infraestructura sensible.

Cabe señalar que hasta este momento, el Partido Republicano ha mantenido una ligera mayoría en la Cámara de Representantes, con 218 escaños contra los 214 de los demócratas. Sin embargo, los números cambiarán de forma radical después de las elecciones intermedias.

El Partido Demócrata tendrá ahora 257 representantes, mientras que el Republicano retrocedió a 171 escaños. En el Senado, los demócratas también tienen una holgada mayoría con 56 de los cien escaños.