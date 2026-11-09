Camarógrafa de Karol G se Fractura tras Salir Volando del Escenario en Monterrey

En el segundo concierto de Karol G en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se registró un accidente con una camarógrafa del equipo de la cantante. El momento fue captado en video por diversos asistentes al evento.

El los videos difundidos a través de redes sociales, se ve el momento en el que una cámara tipo grúa engancha, eleva en el aire y posteriormente tira a un costado del escenario a la camarógrafa que se encontraba en el escenario grabando a Karol G.

La cantante colombiana no se percató del accidente y el concierto continuó con normalidad; sin embargo, el resto del equipo se movilizó para auxiliar a la camarógrafa que resultó con fracturas, de acuerdo con lo compartido por ella misma a través de sus redes sociales.

Se trata de Zoe Lubeck, quien después de salir volando del escenario y ser atendida, agradeció en sus redes sociales los mensajes de apoyo e informó que sufrió una fractura que requiere cirugía, por lo que fue trasladada a su casa en Los Ángeles, California, para atenderse.

En una de las últimas publicaciones que aparecen en su perfil, diversos usuarios le desearon un pronta recuperación. Hasta el momento, Karol G no ha emitido ningún comunicado al respecto del accidente que ocurrió con la camarógrafa de su equipo durante su segundo concierto en Monterrey.

SHH