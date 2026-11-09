Espectáculos

Camarógrafa de Karol G se Fractura tras Salir Volando del Escenario en Monterrey

El momento del accidente quedó captado en video por los asistentes al concierto de la cantante colombiana

Camarógrafa de Karol GZoe Lubeck, camarógrafa, grabando a Karol G en su concierto en vivo transmitido en redes sociales. Foto: @efdstudiosmx

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