Internacional

Señalan Actividad de Pederastas en TikTok: Aseguran que Hallaron más de Mil Videos Explícitos

La Fundación Maldita.es dijo que encontró en la red social "lo que esperarías que solo estuviera en la 'deep web'"

Señalan Actividad de Pederastas en TikTok: Aseguran que Hallaron más de Mil Videos ExplícitosLa Fundación Española Denunciará a Tiktok. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Investigación revela que TikTok no bloquea palabras clave de contenido ilegal. Maldita.es denuncia la falta de acción ante miles de perfiles de agresores.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Señalan Actividad de Pederastas en TikTok: Aseguran que Hallaron más de Mil Videos Explícitos | N+