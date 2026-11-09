Señalan Actividad de Pederastas en TikTok: Aseguran que Hallaron más de Mil Videos Explícitos

La fundación española Maldita.es denunciará a TikTok por presuntamente no tomar medidas suficientes para impedir la circulación de material de abuso sexual infantil y el contacto de personas que buscan contenido ilegal con menores de edad.

La decisión se anunció este lunes, luego de que la fundación especializada en combatir la desinformación publicara una investigación en la que reportó haber encontrado más de mil videos explícitos de abuso sexual infantil en la plataforma, con un acumulado de 48 millones de visualizaciones.

“Lo que esperarías que solo estuviera en la 'deep web' lo encuentras en TikTok”, señaló Maldita.es en su informe.

De acuerdo con la organización, la plataforma retiró apenas el 10% del contenido que le fue denunciado y bloqueó el 26% del material ilegal identificado en España.

La investigación también detectó más de 26 mil perfiles de presuntos agresores sexuales de menores que intercambiaban o vendían este tipo de material dentro de TikTok. De ese total, alrededor de 7 mil 700 operaban en español.

Otro de los hallazgos fue la identificación de casi un centenar de transmisiones en directo realizadas por menores en 17 países, pese a que las normas de la plataforma prohíben que participen en este tipo de emisiones.

Durante estas transmisiones, algunos espectadores pedían a los niños realizar determinadas acciones, incluso de índole sexual, a cambio de dinero.

Maldita.es también señaló que el buscador de TikTok no bloquea palabras clave relacionadas con estos contenidos, a diferencia de otras plataformas digitales.

Ante estos resultados, la organización presentará una denuncia ante la unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía española para que se investiguen los hechos.

La fundación considera que los hallazgos ponen en duda la efectividad de las medidas de protección de TikTok y su cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, que establece obligaciones para las grandes plataformas en materia de prevención de riesgos y protección de los usuarios.

La agencia AFP indicó que contactó a TikTok para conocer su postura, pero la empresa, propiedad del grupo chino ByteDance, no había emitido una respuesta al momento de publicar la información.