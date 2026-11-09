FBI Investiga Presunto Homicidio a Bordo del Crucero de Lujo MSC Seascape

La oficina del FBI en Houston confirmó que atrajo la investigación de un presunto homicidio ocurrido a bordo del crucero MSC Seascape, que partió el fin de semana desde Galveston, Texas.

Debido al incidente, el crucero regresó al puerto de Galveston este lunes 9 de noviembre de 2026. Un agente de enlace marítimo del FBI asignado a la zona se desplegó de inmediato para liderar la investigación en el barco.

En redes sociales, pasajeros reportaron el incidente a bordo, además de la presencia de autoridades y vehículos de emergencia.

El FBI de Houston confirmó este lunes que investiga un presunto homicidio.

La autoridad estadounidense señaló que en casos de delitos a bordo de un crucero, un agente de enlace marítimo en el FBI, con base en la oficina residente de la ciudad de Texas, está coordinado con la guardia costera de los Estados Unidos, el Departamento de Policía del Puerto de Galveston, la Oficina de Aduanas CBP.

"Dado que se trata de una investigación en curso, no se proporcionarán más detalles", dijo el FBI a través de una tarjeta informativa.

TLS