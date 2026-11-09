Internacional

FBI Investiga Presunto Homicidio a Bordo del Crucero de Lujo MSC Seascape

El barco zarpó del puerto de Galveston, Texas y tuvo que regresar a ese punto para iniciar con las investigaciones

Curcero Royal Caribbean en la costa caribeña.Curcero Royal Caribbean en la costa caribeña. Foto: Reuters

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