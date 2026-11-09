Francia Señala a Irán de Estar Detrás del Ciberataque a Refrigeradores

Francia denunció este lunes que una unidad cibernética afiliada a los Guardianes de la Revolución de Irán está detrás del ciberataque del 12 de octubre contra refrigeradores de supermercados, que afectó a casi 700 sitios de distribución. El canciller francés, Jean-Noël Barrot, prometió sanciones a nivel europeo contra los responsables.

Barrot hizo el señalamiento en una rueda de prensa, al margen de una reunión con sus pares del G7 en París, y anunció que Francia convocó al embajador iraní para protestar.

"Es un ataque de una magnitud sin precedentes y de una agresividad inédita", afirmó el canciller.

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La fiscal de París, Laure Beccuau, precisó que las autoridades apuntan al grupo iraní Shahid Kaveh, una unidad cibernética ofensiva afiliada al Centro Electrónico y Cibernético del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC-CEC). La justicia francesa abrió una investigación contra el jefe del grupo, sus dos adjuntos y cualquier otra persona que pueda ser identificada, y pidió la emisión de órdenes de detención internacional.

Según Beccuau, los investigadores encontraron en el ataque un modus operandi característico de esa unidad: el uso del farsi y de direcciones IP que remiten a terminales ubicados en Irán. La fiscal explicó que los atacantes tomaron el control de los equipos a distancia, a través de interfaces web, para iniciar ciclos de deshielo —el proceso con el que el equipo elimina el hielo acumulado— de duración ilimitada. Al mismo tiempo, desactivaron las alertas de los sensores que deben activarse cuando la temperatura rebasa cierto nivel.

Barrot recordó que el ataque, ocurrido en la madrugada del 12 de octubre, provocó daños y conatos de incendio en esos sitios de distribución.

El canciller solo se refirió al ataque en Francia. Sin embargo, a principios de noviembre, supermercados de Bélgica, Estonia, Finlandia, Luxemburgo y Suecia también detectaron un aumento notable de la temperatura en sus refrigeradores y congeladores, lo que los obligó a tirar alimentos estropeados.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, la estonia Kaja Kallas, indicó que los responsables del G7 acababan de ser informados de la responsabilidad de Irán y que el asunto estará en la agenda de la reunión de cancilleres europeos, donde se evaluará una eventual "respuesta fuerte".

La prensa especializada había estimado que los ataques fueron realizados por dos grupos de piratas informáticos prorrusos, NoName057(16) y Z-Pentest, ya conocidos por otras operaciones en Europa en los últimos años. El Kremlin desmintió el 5 de noviembre estar implicado.

CT