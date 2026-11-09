Internacional

Francia Señala a Irán de Estar Detrás del Ciberataque a Refrigeradores

Promete sanciones europeas y pide órdenes de detención internacional contra el jefe del grupo

Francia Señala a Irán de Estar Detrás del Ciberataque a RefrigeradoresSe observan estantes refrigerados vacíos en el interior de una tienda, tras un incidente informático ocurrido durante la noche que afectó a los sistemas de refrigeración y congelación en varios establecimientos. Foto: Reuters / Archivo

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