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Crisis en Paraguay: Nuevo Presidente Pide la Renuncia a Todos sus Ministros

Pedro Alliana emprende acciones en Paraguay tras la salida de Santiago Peña, envuelto en un escándalo de corrupción

Pedro Alliana, nuevo presidente de ParaguayPedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay. Foto: Reuters | Archivo

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Crisis en Paraguay: Pedro Alliana pide la renuncia de todos los ministros tras escándalo de corrupción de Santiago Peña. ¿Qué cambios traerá esta reorganización?

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