Crisis en Paraguay: Nuevo Presidente Pide la Renuncia a Todos sus Ministros

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, pidió a todos sus ministros y altos funcionarios que pongan sus cargos a disposición, como parte de una reorganización del gobierno tras la destitución de Santiago Peña por un escándalo bancario relacionado con Ueno Bank.

“He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición”, detalló el mandatario en un mensaje publicado hoy en X.

El mandatario agregó que el objetivo de la medida "es fortalecer la coordinación del Gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos”.

“El funcionamiento de todas las instituciones continuará con absoluta normalidad”, afirmó Alliana.

Pedro Alliana inició con la renovación de su gabinete. Este lunes, tomó juramento a Ariel Martínez como ministro del Interior, Juan Carlos Baruja en Obras Públicas y Rolando de Barros como jefe de Gabinete.

También designó nuevos titulares en áreas de Ambiente y Tecnología, y al frente de la empresa estatal de electricidad ANDE.

Además, propuso al economista Jorge Schreiner para presidir el Banco Central (BCP), cargo que fue aprobado por el Senado.

Schreiner será el encargado de gestionar la crisis desatada por el cierre de Ueno Bank. El funcionario fue miembro del directorio del Banco Central dos años y presidió la Comisión Nacional de Valores durante una década.

El colapso de Ueno Bank dejó a la entidad emisora con la urgencia de administrar el pago a millones de clientes ⁠y la recuperación de los fondos públicos depositados en el banco, que fue intervenido el martes después de que las autoridades detectaran un déficit en sus márgenes de solvencia.

"Una crisis como la que vivimos es una crisis desde mi punto de vista controlada y aislable, porque es un ⁠banco que creció más que lo debido, pero no va a tener efecto sobre los demás bancos", mencionó Schreiner en la sesión del Senado.

"Hoy tenemos que solucionar rapidísimo esto, darle tranquilidad a los ahorristas, que están cubiertos por la garantía de depósitos", agregó.

Con información de N+ y agencias.

RMT