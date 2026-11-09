Fiscalía Catea la Casa de Santiago Peña, Expresidente de Paraguay que Está Detenido

Las autoridades de Paraguay catearon la residencia del expresidente Santiago Peña, en el marco de la investigación que se le sigue por el colapso bancario que ocasionó su destitución y posterior detención.

La Fiscalía General de la República detalló que el Ministerio Público llevó a cabo el allanamiento de la casa de Peña en la localidad de San Bernardino, a 54 kilómetros de Montevideo, "por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor".

De acuerdo con medios locales, las autoridades encontraron una bóveda detrás de una pared falsa equipada y que cuenta con un sofisticado sistema de seguridad.

Desde el sábado Peña quedó en prisión preventiva en un regimiento militar de Asunción. El viernes había sido destituido de la Presidencia tras un acelerado juicio político en el Senado.

Y es que el exmandatario de 47 años de edad es investigado por haber favorecido con fondos públicos a Ueno Bank, entidad de la que fue accionista hasta el año 2025.

Mientras que el banco digital Ueno Bank fue intervenido el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a que es insolvente, por lo que unos tres millones de clientes, que es la mitad de la población del país, quedaron sin acceso a sus cuentas.

En sus acusaciones, la Fiscalía sostiene que el banco recibió depósitos de entidades públicas mientras otorgaba créditos irregulares a empresas que son vinculadas con sus propietarios.

Hay que señalar que la mansión de Peña que fue allanada está bajo la lupa de la justicia ya que el expresidente recibió en mayo de 2024 dos préstamos de Ueno Bank por unos 500,000 dólares para su construcción.

Apenas el viernes, luego de protestas masivas, el Congreso decidió destituir a Peña. Y su lugar en el palacio de Gobierno fue ocupado por el vicepresidente Pedro Alliana.

Una de las principales medidas adoptadas por Alliana es que los contribuyentes afectados por la caída de Ueno "no paguen multas, recargos por morosidad ni intereses derivados de este problema".

Del mismo modo el nuevo mandatario dio a conocer que ya se le devolvieron los depósitos a casi 1.2 millones de cuentahabientes por un monto cercano a 158 millones de dólares. Se prevé que el proceso de restitución continúe durante la semana del 9 al 13 de noviembre.

Con información de N+