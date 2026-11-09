Internacional

Fiscalía Catea la Casa de Santiago Peña, Expresidente de Paraguay que Está Detenido

El exmandatario se encuentra en prisión preventiva por su probable responsabilidad en delitos como abuso de confianza y enriquecimiento ilícito, entre otros

El Ministerio Público ingresó a la casa de Peña que fue financiada por el banco Ueno, del que fue accionista.El Ministerio Público ingresó a la casa de Peña que fue financiada por el banco Ueno, del que fue accionista. Foto: Fiscalía General de Paraguay
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Fiscalía Catea la Casa de Santiago Peña, Expresidente de Paraguay, Investigado por Crisis Bancaria | N+