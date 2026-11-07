Dan Prisión Preventiva al Expresidente de Paraguay Santiago Peña por Caso Ueno Bank

Un juez de Paraguay ordenó este sábado que el expresidente Santiago Peña permanezca bajo prisión preventiva —medida que mantiene a una persona privada de la libertad mientras avanza el proceso—, luego de que la Fiscalía lo acusara formalmente de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio dentro de la investigación por el cierre de Ueno Bank.

Peña fue trasladado a la oficina de la Fiscalía General para ser interrogado, apenas unas horas después de su destitución. Imágenes de Telefuturo, de Paraguay, lo mostraron llegar al complejo en una camioneta, escoltado por policías y sin esposas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Por Qué Renunció Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay? Las Claves de la Crisis

La Fiscalía había ordenado el viernes el arresto de Peña y del exjefe del Banco Central Carlos Carvallo, como parte de la investigación penal por presuntos delitos vinculados al colapso de Ueno Bank. Esa noche, el expresidente fue llevado a una base militar, mientras cientos de manifestantes se congregaban frente a su casa.

El Senado lo destituyó en una votación unánime, tres días después de que los reguladores intervinieran Ueno Bank y congelaran el acceso de casi 3 millones de clientes a sus ahorros. Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no la aceptó y siguió adelante con el juicio político. Legisladores de la oposición insistieron en la destitución para impedir que dejara el cargo con inmunidad.

Los legisladores lo acusaron de usar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno Bank, mientras los reguladores pasaban por alto préstamos internos de alto riesgo. Peña ha negado haber cometido algún delito.

En un mensaje de despedida difundido poco antes de ser destituido, el entonces presidente expresó su esperanza de que su salida evitara más daños a Paraguay.

"No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad", escribió.

El vicepresidente Pedro Alliana lo reemplazó en el cargo y comenzó a nombrar un nuevo gabinete este sábado.

El Banco Central de Paraguay informó que 1.2 millones de clientes de Ueno Bank ya recibieron un reembolso parcial o total de sus depósitos asegurados, conforme a la ley paraguaya, y que trabaja para compensar a cientos de miles de personas que esta semana quedaron sin acceso a sus cuentas.

La indignación pública ha crecido cada día. Miles de manifestantes que exigen acceso a sus ahorros congelados y que se rindan cuentas por el colapso de Ueno Bank se han enfrentado con la policía, que esta semana disparó balas de goma y gas pimienta. El mayor sindicato de docentes del país, con más de 40 mil afiliados, planea iniciar el lunes una huelga nacional por tiempo indefinido para exigir la protección de los fondos públicos de pensiones.

CT