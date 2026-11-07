Internacional

Dan Prisión Preventiva al Expresidente de Paraguay Santiago Peña por Caso Ueno Bank

Se le atribuye presunta lesión de confianza y administración en provecho propio

Dan Prisión Preventiva al Expresidente de Paraguay Santiago Peña por Caso Ueno BankEl expresidente de Paraguay Santiago Peña Palacios en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: AP / Archivo

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