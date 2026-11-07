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¿Qué Pasó en el GP de Brasil? Lluvia Retrasa Clasificación tras Ola de Penalizaciones

Lluvias y sanciones marcan el GP de Brasil. Verstappen y Hamilton parten desde atrás para el gran circuito en Sao Paulo.

Clasificación para el Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno en São Paulo, el sábado 7 de noviembre de 2026Clasificación para el Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno en São Paulo. Foto: AP

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