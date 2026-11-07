¿Qué Pasó en el GP de Brasil? Lluvia Retrasa Clasificación tras Ola de Penalizaciones

Una intensa tormenta en el Autódromo José Carlos Pace, de Interlagos, en la zona sur de Sao Paulo, Brasil, obligó a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a posponer la sesión de clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 tras casi dos horas de espera.

Las fuertes lluvias que azotaron el circuito de Interlagos, en una jornada marcada también por las numerosas penalizaciones que afectarán a varios pilotos en la carrera del domingo.

Antes de la interrupción por las condiciones meteorológicas, el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, había dominado la última sesión de entrenamientos libres al registrar el mejor tiempo, superando por apenas 0.025 segundos al italiano Kimi Antonelli, quien terminó en la segunda posición.

El británico Lando Norris, de McLaren, consiguió el tercer mejor registro, mientras que George Russell, de Mercedes, finalizó cuarto. Por su parte, Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo y actual piloto de Ferrari, tuvo una sesión complicada al ubicarse en el duodécimo puesto, a más de un segundo del tiempo establecido por Verstappen.

Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno en São Paulo, el sábado 7 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andre Penner)

Sin embargo, la atención también estuvo centrada en las sanciones que deberán cumplir varios competidores debido a modificaciones en sus unidades de potencia que superaron los límites permitidos durante la temporada.

Verstappen recibió una penalización acumulada de 30 posiciones en la parrilla de salida después de que Red Bull sustituyera por completo su unidad de potencia.

La situación también afectó a los pilotos de Ferrari, Hamilton y Charles Leclerc, quienes inicialmente fueron sancionados con 10 puestos por instalar nuevos motores de combustión interna fuera de la asignación permitida.

Posteriormente, Hamilton realizó cambios adicionales en otros componentes de su unidad de potencia, por lo que deberá partir desde el fondo de la parrilla. Russell también perderá cinco posiciones debido a la incorporación de nuevos elementos del motor.

Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno en São Paulo, el sábado 7 de noviembre de 2026. Foto AP/Andre Penner

El mexicano Sergio Pérez, representante de Cadillac, tampoco tendrá una salida favorable, ya que comenzará la competencia desde las últimas posiciones después de que su monoplaza recibiera varios componentes nuevos.

Pese a las dificultades, arrancar desde atrás en Interlagos no representa necesariamente una sentencia para las aspiraciones de los pilotos. Recientemente, Hamilton protagonizó una remontada en 2021, mientras que Verstappen consiguió una espectacular victoria en 2024 después de iniciar desde el decimoséptimo lugar.

Con un diluvio como telón de fondo y una parrilla condicionada por las sanciones, el Gran Premio de Brasil promete una carrera de domingo llena de incertidumbre y oportunidades de remontada.

TLS