Deportes

Pumas vs América: ¿Qué Necesitan los Universitarios para Avanzar a la Liguilla?

El equipo de la UNAM camina por la cuerda floja y puede quedarse sin boleto para la Fiesta Grande, pero enfrente tendrá al peligroso América

Pumas y América tienen cuentas pendientes desde la Liguilla pasada, cuando los auriazules eliminaron a los azulcremas en cuartos de final.Pumas y América tienen cuentas pendientes desde la Liguilla pasada, cuando los auriazules eliminaron a los azulcremas en cuartos de final. Foto: Reuters

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