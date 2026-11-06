Pumas vs América: ¿Qué Necesitan los Universitarios para Avanzar a la Liguilla?

Faltan dos jornadas para que finalice la fase regular del Torneo Apertura 2026 y los Pumas son uno de los equipos que aún tiene esperanzas de sellar el pasaporte a la Liguilla. Sin embargo, la primera aduana luce peligrosa: debe sortear al club América. Estos son los detalles del importante duelo.

El partido Pumas vs América es clave para ambos clubes, pero sobre todo para los universitarios porque ahora mismo están abajo de los 8 lugares que otorgan pase a la Fiesta Grande.

Además hay que agregarle la dificultad de que las Águilas saldrán a pelear con todo porque quieren asegurar el liderato general.

América viene de empatar 2-2 con el Toluca y se mantiene como líder de la tabla general luego de 15 fechas. Con 29 unidades, es seguido muy de cerca por las Chivas y Cruz Azul (también con 29 puntos pero menor porcentaje de goleo).

Los Pumas saben que no hay mañana, de ahí su peligrosidad. Marchan en la posición 10 con 20 puntos y necesitan escalar dos casillas. Hay que recordar que a la Fiesta Grande sólo son invitados los primeros 8 lugares.

Sin duda que el escenario parece caótico para el club de la UNAM: Tiene 20 unidades, pero arriba de él están Monterrey (21) y Santos Laguna (22). Y además, le persiguen de cerca el Querétaro (20), Pachuca (19) y San Luis (19).

Así que además de ganarle al América para llegar a 23 unidades, los auriazules necesitan que Monterrey pierda o empate en su visita a Toluca; además, que Santos Laguna caiga o iguale en casa del Atlante.

En caso de empatar o perder con las Águilas, los Pumas estarán prácticamente desahuciados. A menos que ninguno de los equipos que están cerca de ellos tampoco sume en la Jornada 16.

Pero ojo: aún hay 2 rivales que tienen un partido pendiente. Y ambos ponen en riesgo el boleto de los universitarios. El partido es Querétaro vs Monterrey, que se disputará el sábado 14 de noviembre, cuando la Liga MX está pausada por la Fecha FIFA.

Así que no hay vuelta de hoja: los Pumas necesitan ganar sí o sí, para no estar a expensas de que su velita se apague debido a los resultados de otros encuentros. La ventaja es que jugarán en casa ante las Águilas y contarán con el apoyo de su afición.

El partido Pumas vs América se jugará el sábado 7 de noviembre a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la CDMX. Si quieres verlo gratis, la transmisión será por el Canal 5. Si lo prefieres, puedes seguirlo por la señal de TUDN en televisión de paga; o en su defecto, en la plataforma de streaming ViX.

La mala noticia para el club América es que no podrá contar con su mejor elemento: Brian Rodríguez. El futbolista uruguayo es baja temporal debido a una lesión que lo deja fuera de la convocatoria para el duelo del fin de semana ante los Pumas de la UNAM.

La baja de Brian se suma a la lista de jugadores que no estarán disponibles para el estratega Guillermo Almada. El brasileño Raphael Veiga fue operado del hombro y está en proceso de recuperación. Además, el defensa uruguayo Santiago Bueno fue expulsado en el partido contra Toluca y cumple suspensión de un partido.

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Con información de N+