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Valencia vs Real Madrid: Javier Aguirre y José Mourinho Tendrán Duelo de Técnicos

El entrenador portugués elogió al mexicano y aseguró que el partido de este sábado será muy complicado

Javier Aguirre y José Mourinho ya se han enfrentado varias veces en LaLiga española de futbol.Javier Aguirre y José Mourinho ya se han enfrentado varias veces en LaLiga española de futbol. Foto: Reuters

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