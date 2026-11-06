Valencia vs Real Madrid: Javier Aguirre y José Mourinho Tendrán Duelo de Técnicos

El Real Madrid pasa por un gran momento luego de sumar triunfos en LaLiga y en la Champions, incluido el que sacaron en casa del Barcelona.Pero el técnico José Mourinho está preocupado por el duelo de este sábado ante el Valencia, que es dirigido por el estratega mexicano Javier Aguirre.

De hecho, además de reconocer que será una dura prueba, “Mou” elogió el oficio del “Vasco” Aguirre: “Valencia tiene un entrenador como Javier Aguirre, que es muy difícil, con mucha experiencia vivida. Él sabe perfectamente la filosofía que quiere para sus equipos”.

En ese mismo sentido, el timonel del Real Madrid dejó en claro que “Da miedo el partido de mañana, miedo entre comillas. Me preocupa porque a su entrenador no le importa si juegan bien, sólo le interesa ganar. Será uno de los partidos más difíciles de la temporada, porque él quiere ganar a toda costa”.

Por su parte, Javier Aguirre devolvió los elogios a su colega portugués, al que definió como “un grande del futbol. Ha hecho historia y merece todo mi respeto.

Y añadió: “A José lo conozco hace muchos años. Es muy buen amigo y buen entrenador. Siempre ha sido muy amable conmigo, un caballero que siempre está dispuesto al diálogo. No tengo más que palabras de agradecimiento para él”.

Sobre el encuentro de este fin de semana, el exentrenador de la Selección Mexicana advirtió que “No va a ser fácil, pero nuestra mentalidad es ganar en casa. Además enfrentar al Real Madrid siempre te motiva. Ni siquiera tengo que alentar a mis muchachos, no hace falta, es algo que se da de manera natural porque juegas contra un grande de Europa y del mundo”.

El partido Valencia vs Real Madrid se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre en el Estadio de Mestalla a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). El club merengue se ubica en la tercera posición de la tabla general con 27 unidades, abajo del Atleti (28) y Barcelona (30 puntos) luego de 11 jornadas.

En cambio, el Valencia lucha con uñas y dientes por salir de la zona de descenso. Actualmente es penúltimo (sitio 19 de 20) luego de una pobre cosecha de 9 unidades: 2 triunfos, 3 empates y 6 derrotas.

Justo es señalar que Javier Aguirre fue contratado por el Valencia justo para tratar de salvarlo. Desde que se supo de su llegada, la afición mostró su optimismo. Y es que “El Vasco” es muy conocido en España luego de su buena labor en equipos como el Atlético de Madrid, Espanyol, Real Zaragoza y Osasuna, entre otros.

Con información de N+