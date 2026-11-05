Deportes

Cristiano Ronaldo: El Choque Con Jorge Jesus Que Selló Su Salida de Portugal

Ronaldo terminó una trayectoria de 23 años con Portugal, selección con la que disputó 234 partidos y anotó 146 goles

Foto: AFPFoto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+