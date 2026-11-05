Cristiano Ronaldo: El Choque Con Jorge Jesus Que Selló Su Salida de Portugal

Cristiano Ronaldo anunció oficialmente su retiro de la Selección de Portugal este jueves, después de varias semanas de tensiones con el entrenador Jorge Jesus. El conflicto comenzó el 27 de septiembre, cuando el delantero se quedó en la banca durante el partido contra Noruega, correspondiente a la UEFA Nations League.

El primer desencuentro ocurrió porque Ronaldo no disputó ningún minuto en ese encuentro. La decisión le molestó, pues consideraba que existía un acuerdo con el seleccionador para administrar sus minutos de juego.

La tensión aumentó el 30 de septiembre, cuando Jesus confirmó que tampoco sería titular contra Dinamarca y que Gonçalo Ramos ocuparía su lugar. El entrenador reconoció que el capitán estaba molesto por la suplencia, aunque aseguró que la situación estaba bajo control.

Ese mismo día, después de conocer la decisión del técnico, Ronaldo abandonó el entrenamiento y la concentración portuguesa en Copenhague. Posteriormente explicó que Jesus le había dicho que jugaría aproximadamente 30 minutos contra Noruega, pero, aunque calentó durante el segundo tiempo, nunca ingresó al campo.

Jorge Jesus (Portugal) durante la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, Dinamarca y Portugal en el estadio Parken, Copenhague, Dinamarca. Foto: AFP

El 6 de octubre, el delantero expuso su versión de los hechos y cuestionó las declaraciones públicas del entrenador, pues consideró que no coincidían con lo que ambos habían hablado en privado. También aseguró que era la segunda ocasión en que Jesus incumplía un acuerdo entre ellos.

Aunque CR7 reconoció que no debió abandonar la concentración y ofreció disculpas a sus compañeros y aficionados, la relación quedó marcada por el episodio. En octubre, la Federación Portuguesa de Futbol le impuso una suspensión de 30 días y una multa por abandonar la concentración sin autorización.

Este jueves, 5 de noviembre, el atacante de 41 años confirmó su retiro mediante un comunicado y un video en redes sociales. Así terminó una trayectoria de 23 años con Portugal, selección con la que disputó 234 partidos y anotó 146 goles.