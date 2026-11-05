Cristiano Ronaldo Anuncia Su Retiro de la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo anunció este jueves que no volverá a vestir la camiseta de Portugal, poniendo fin a una carrera que abarcó seis Copas del Mundo e incluyó un título europeo y el récord masculino de goles internacionales de todos los tiempos.

Es un triste final para una laureada carrera que comenzó hace más de dos décadas, antes de la Eurocopa de 2004, y terminó con su salida de la selección nacional tras distanciarse del entrenador, Jorge Jesus.

"Para el pueblo portugués, ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional", dijo CR7, de 41 años, en un largo mensaje en video en redes sociales.

"Nunca sentí que me perteneciera solo a mí, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo", agregó.

El astro portugués confesó que su salida de la selección de su país no fue una decisión fácil, porque no solo influyó la cabeza, sino también el corazón.

En un repaso por su larga carrera, indicó que todo empezó en agosto de 2003, cuando la vida le cambió para siempre.

Añadió que al recordar las más de dos décadas en la escuadra lusa, no solo están los goles, récords o trofeos, sino las personas que lo apoyaron para conseguir ese palmarés, especialmente los millones de fans que nunca conoció personalmente pero que formaron parte de su vida.

"Al final, el futbol es mucho más que un juego. El futbol son las personas", añadió en un emotivo mensaje.

Cristiano deja al combinado portugués con 234 partidos disputados a nivel internacional, la mayor cifra para un futbolista, en los que marcó más goles que ningún otro: 146.

El delantero afirmó que siempre buscó superar sus límites y se esforzó por conseguirlo todo con la selección y aunque a veces lo logró, también hubo derrotas dolorosas.

"Quise ganar, quise ser el mejor, quise hacer historia. Siempre fui exigente conmigo mismo. Siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos. Y lo di todo por esta camiseta", aseguró.

"Hubo tardes y noches perfectas, victorias que nunca olvidaré y derrotas que todavía hoy me cuesta recordar.

"También fallé, también sufrí y hubo momentos en los que no fui capaz de darles a los portugueses aquello que tanto deseaban. Pero nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal", aseguró.

Contó que en el tiempo como seleccionado nacional aprendió que lo más valioso es haber generado emociones en la afición, porque esas son las que perduran más allá de los títulos.

"Los goles pasan, las copas quedan en los museos y los récords tarde o temprano se rompen. Pero hay algo que el tiempo nunca consigue borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de las personas.

"Si alguna vez los hice felices, si alguna vez uno de mis goles los hizo abrazar a alguien, olvidar una preocupación o sentir orgullo por nuestro país, entonces todo valió la pena. Porque ser portugués también significa eso", indicó "El Bicho".

Y aunque no siempre ganaron lo que querían, volvieron a intentarlo. De ahí que hizo un llamado a las nuevas generaciones para que mantengan ese espíritu de competencia.

"Portugal siempre necesitará jóvenes que sueñen, jugadores que nunca se rindan y nuevas generaciones que crean que es posible llegar a donde nadie ha llegado", conminó.

"Porque un país que sigue creando nuevos héroes es un país que nunca deja de creer en sí mismo", sostuvo el cinco veces ganador del Balón de Oro.

En la segunda parte de su carta de despedida, agradeció a sus compañeros, directivos, médicos, utileros, fisioterapeutas y tantas personas que trabajaron con él y que nunca salieron en la foto, pero que fueron fundamentales para que esas imágenes se concretaran.

"Tuve el privilegio de ser su capitán, pero ningún capitán camina solo y ustedes forman parte de mi historia", dijo sobre el resto del equipo.

A su esposa, sus hijos y su madre también dedicó unas sentidas palabras, pues reconoció que tuvieron que hacer sacrificios.

"Gracias por comprender mis ausencias, los sacrificios y los momentos en los que la selección tuvo que ocupar un espacio que también les pertenecía. Si llegué tan lejos, fue porque siempre estuvimos de la mano", comentó.

Sin embargo, guardó unas palabras especiales para los portugueses, a quienes prometió que la imagen que siempre llevará es aquella en que entonan el himno nacional y todos se muestran unidos por su selección.

"Miro a mi alrededor, veo a mis compañeros, las tribunas, los niños, las madres, los padres y los abuelos. Veo a portugueses que llegaron desde muy lejos solo para estar ahí.

"Y durante esos minutos dejamos de ser diferentes. No existen clubes, no existen colores, no existen clases sociales, no existen profesiones ni opiniones. Existe una sola pasión: Portugal", apuntó.

"Ese es el sentimiento que llevaré conmigo por el resto de mi vida", juró.

El multicampeón aseguró que se va con la cabeza en alto, orgulloso del camino que recorrió y con la conciencia tranquila porque lo dio todo por su equipo. No obstante que se retira, seguirá ahora como fan.

"Nunca dejaré de ser uno de ustedes. Seguiré sufriendo, emocionándome y celebrando cada victoria de Portugal junto a ustedes", afirmó.

El portugués dijo que pasó su vida tratando de ser el mejor futbolista del mundo, pero su mayor victoria fue haber representado a su país.

"Gracias por estos 23 años. Gracias por haber creído en mí. Gracias por permitirme vivir un sueño que comenzó cuando apenas era un niño en Madeira, corriendo detrás de un balón.

"La camiseta que vestí será motivo de orgullo para mí por siempre. Portugal siempre estará dentro de mí. Hasta siempre", finalizó.

Mientras su viejo rival Lionel Messi terminó su carrera con Argentina tras un partido de despedida muy esperado el mes pasado, la última aparición de Ronaldo con Portugal acabó siendo el 24 de septiembre en la victoria 1-0 frente a Gales en la Liga de Naciones.

Jesus lo dejó en el banquillo el siguiente partido y dijo que no planeaba ponerlo como titular en el próximo, por lo que Ronaldo decidió abandonar la concentración de la selección. Más tarde, el técnico dijo que el jugador sería bienvenido de nuevo y que la decisión de regresar dependía de él.

La federación portuguesa de futbol hizo público un comunicado en el que expresó "profunda gratitud e inmensa admiración" por el servicio de Ronaldo al país.

"Cristiano Ronaldo ha elevado el perfil de Portugal e inspirado a generaciones de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos; para muchos de nosotros, ¡es el mejor jugador de todos los tiempos!", dijo la federación.

Además, dijo que tiene la intención de organizarle un homenaje "en el que los aficionados y el país puedan una vez más aplaudir y celebrar a un jugador que nos ha dado tanto".

Igual que Messi, Ronaldo seguirá jugando a nivel de clubes, y se espera que termine su carrera al final de esta temporada con el Al-Nassr en Arabia Saudí.

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ASJ