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Cristiano Ronaldo Anuncia Su Retiro de la Selección de Portugal

La leyenda portuguesa dijo que es el momento de devolver el número 7, luego de 23 años como jugador internacional

Cristiano Ronaldo RetiroEn un repaso por su larga carrera, indicó que todo empezó en agosto de 2003, cuando su vida cambió para siempre. Foto: X | @Cristiano.

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