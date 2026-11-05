Murió Alan Jones, Legendario Expiloto Australiano y Campeón de la F1

El legendario Alan Jones, uno de los dos únicos pilotos australianos que se consagraron campeones del mundo de la Fórmula 1, falleció el jueves, pocos días después de su 80 cumpleaños, según informaron medios de prensa.

Ganador de doce grandes premios de F1 en su carrera, Alan Jones se consagró campeón mundial en 1980, uniéndose a Jack Brabham como los únicos australianos que lograron dicha gesta.

Alan Jones —cuyo 80 cumpleaños fue este lunes— murió tras una breve enfermedad, informó la emisora nacional ABC.

"Estamos profundamente apenados de anunciar el fallecimiento de nuestro querido Alan, que murió el 5 de noviembre tras una corta enfermedad", dijo un comunicado difundido en nombre de su esposa, Amanda Butler-Davis, según ABC.

"Alan dedicó su vida al automovilismo, construyendo un legado que perdurará a través de las innumerables personas a las que tocó en el camino. A través de sus logros, su pasión y su inconfundible carácter, tanto dentro como fuera de la pista, dejó una huella perdurable en el deporte", agrega el comunicado.

Alan Jones, nacido en Melbourne y cuyo padre Stan fue piloto de carreras y ganador del Gran Premio de Australia de 1959, se mudó a Gran Bretaña en 1970 para perseguir sus sueños en la F1.

Corriendo para Williams, Alan Jones se convirtió en campeón del mundo una década después.

Tras retirarse del deporte en 1986 se dedicó a la radiodifusión.

En un homenaje, el Gran Premio de Australia afirmó que Alan Jones "ocupa un lugar especial en la historia de nuestro deporte".

"Su título mundial de 1980 inspiró a una generación de aficionados al automovilismo en Australia", señaló en un comunicado.

"Su victoria en el Gran Premio de Australia ese mismo año sigue siendo la última vez que un piloto australiano ha ganado su gran premio en casa. Deja un legado extraordinario en el automovilismo australiano y será profundamente extrañado por la comunidad del motorsport en todo el mundo".

ASJ