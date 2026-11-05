Deportes

Murió Alan Jones, Legendario Expiloto Australiano y Campeón de la F1

Nacido en Melbourne y cuyo padre igual fue piloto de carreras y ganador del Gran Premio de Australia de 1959, se mudó a Gran Bretaña en 1970 para perseguir sus sueños

Alan JonesTras retirarse del deporte en 1986 se dedicó a la radiodifusión. Foto: X | @ausgrandprix.

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