Una Década Después de la Tragedia Aérea, Chapecoense Desciende a Segunda División

El Chapecoense se convirtió en el primer equipo en descender del Campeonato Brasileño 2026 al perder 2-1 en casa ante el Mirassol, en partido de la fecha 34. Con este resultado, el Verdao do Oeste se mantuvo en último lugar con 21 puntos y quedó condenado a la Segunda División.

Aunque faltan cinco partidos por disputar, entre ellos el encuentro pendiente ante Vasco da Gama correspondiente a la jornada 21, el Chapecoense ya no tiene posibilidades de alcanzar a Gremio de Porto Alegre, primer equipo fuera de la zona de descenso.

"No fue que hoy bajamos. Hemos tenido un año muy por debajo de lo esperado, eso lo reconocemos. En todos los ámbitos, no nos eximimos de nuestra responsabilidad; nos corresponde la mayor parte", dijo el defensa Eduardo Doma.

"Solo nos queda pedir perdón de nuevo a la afición. Ha sido un año horrible para nosotros, sobre todo para la afición, que en el último partido acudió en masa a animarnos", agregó.

El conjunto de Chapeco se adelantó en el marcador con un gol de Kauan en el minuto 12, aunque Reinaldo empató de penalti para los visitantes en la recta final de la primera parte. Ya en el segundo tiempo, en el minuto 57, un grosero error del portero Anderson le dio la victoria al Mirassol.

El descenso del Chapecoense se produce a pocos días de que se cumplan los 10 años de la tragedia aérea que sufrió el club. El 28 de noviembre de 2016, el avión en el que volaba la expedición del Chapecoense para disputar la final de la Copa Sudamericana en Colombia cayó a pocos kilómetros del aeropuerto de Medellín al quedarse sin combustible.

Apenas seis de las 77 personas que iban a bordo sobrevivieron al accidente: tres jugadores, un periodista y dos tripulantes.

Aunque logró recomponer su plantilla y mantenerse en la Serie A en 2017 y 2018, el Chapecoense acabó descendiendo a la Serie B en 2019.

Tras lograr el ascenso un año más tarde, volvió a bajar a la Segunda División en 2021, donde permaneció hasta 2025, cuando volvió a lograr el ascenso. Un año después fracasa y vuelve a caer.

La actual temporada del Chapecoense está marcada por el flojo rendimiento del equipo: es el equipo que menos goles ha marcado (33) y el que más ha recibido (68), con apenas cuatro victorias y nueve empates. La mala campaña provocó que hasta tres técnicos se sentaran en el banquillo este año.

Con información de N+