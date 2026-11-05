Deportes

Una Década Después de la Tragedia Aérea, Chapecoense Desciende a Segunda División

El equipo brasileño se mantiene en el último lugar de la tabla en el futbol brasileño y ya no tiene salvación

Además de acabar como colista, el Chapecoense es el equipo más goleado y el que menos tantos marcó.Además de acabar como colista, el Chapecoense es el equipo más goleado y el que menos tantos marcó. Foto: Reuters
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