Internacional

West Hollywood, California, Aprueba Ordenanza que Otorga Protección a Relaciones Poliamorosas

La medida permite que las personas que mantienen relaciones con múltiples parejas se registren oficialmente, lo que les otorga ciertos derechos

Ciudad de California Hace Historia al Permitir que Tríos y Cuartetos se Registren Legalmente como ParejasUniones poliamorosas. Foto: Instagram @arealfamily12

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