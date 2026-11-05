Internacional

Administración Trump Advierte que Deportaciones Seguirán pese a Derrota Electoral

El secretario de Seguridad Nacional de EUA, Markwayne Mullin, reafirmó que la ofensiva migratoria del gobierno continuará

Administración Trump Advierte que Deportaciones Seguirán pese a Derrota ElectoralDeportación de migrantes en Estados Unidos. Foto: Department of Homeland Security

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