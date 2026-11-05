Juez Niega Petición Para Que 3 Imputados Queden Fuera del Caso Waldo's

A un paso de la etapa intermedia del proceso penal por el incendio de una tienda en el Centro de Hermosillo, hace un año, donde murieron 24 personas, se reanudaron las audiencias con la celebración de la número 38, en la que un juez rechazó liberar de responsabilidad penal a tres de los imputados.

La audiencia fue el viernes pasado, 30 de octubre y, de acuerdo con el abogado de víctimas del siniestro, Ricardo Ballesteros López, solo intervino la defensa de los tres imputados, quienes solicitaron el sobreseimiento de la causa, para que sus representados quedaran fuera del proceso.

“Ellos solicitaban que se les eximiera de toda responsabilidad, es decir, que no llegara al juicio -¿Dieron algún motivo?- Dicen que, porque no tienen ninguna responsabilidad, te lo comenté ahorita. Dicen que no hay una probable comisión del delito por parte de ellos, ni de acción ni de omisión”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Juez Rechaza Solicitud de Tres Imputados para Salir del Caso Waldo’s

Ballesteros López indicó que ahora esperan que el juez decrete el cierre de esa etapa, para luego cumplir con los siguientes procedimientos. Una vez agotados esos trámites, se programará la audiencia intermedia, en la que la Fiscalía y las defensas debatirán sobre las pruebas que presentarán y las que deben excluirse. El representante legal de las víctimas estimó que la fecha para esta diligencia podría ser dentro de un mes o un mes y medio, aunque no existe una programación oficial.

“En la audiencia intermedia no se desahoga ninguna prueba. Solamente es para debatir sobre la exclusión de pruebas, qué pruebas se van a desahogar en un juicio”. dijo el abogado.