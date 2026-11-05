Asesinan al Coordinador del Movimiento Independiente del Sombrero en Tijuana

La violencia no se detiene en Tijuana. El coordinador del Movimiento Independiente del Sombrero, José Alfredo García Gutiérrez, fue asesinado en calles de la colonia Reforma, de la Delegación Sánchez Taboada; exigen justicia por su muerte.

Las autoridades fueron alertadas por una balacera en la zona, por lo que pidieron ayuda por un hombre con lesiones por impacto de bala. Al llegar, los servicios de emergencia únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Durante las diligencias, testigos relataron que García Gutiérrez presuntamente había acudido a la zona para auxiliar a un familiar que era víctima de extorsión, por lo que trató de mediar en la situación, no obstante, fue atacado a balazos.

En el sitio, elementos de la Fiscalía Estatal acudieron a recabar los primeros indicios. Se localizaron 3 casquillos de 9 milímetros en la zona.

Luego de darse a conocer el asesinato de José Alfredo García Gutiérrez, el Movimiento Independiente del Sombrero en Tijuana detalló en un comunicado, que el compañero de 55 años "perdió la vida víctima de la violencia que lastima a la ciudad, cuando acudió a auxiliar a su sobrino, quien estaba siendo extorsionado".

Asimismo, recordaron que fue una persona comprometida con la ciudadanía, con la justicia y la construcción de un mejor futuro. Exigieron una investigación seria, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

En tanto, la Mesa Estatal Ciudadana de Baja California indicó que su muerte no puede ser considerada un hecho aislado ni convertirse en una estadística más, debido a que “es una dolorosa expresión de la inseguridad que enfrentan diariamente miles de familias bajacalifornianas”.

“No podemos aceptar que la delincuencia imponga el miedo, que la extorsión se convierta en parte de la vida cotidiana y que los ciudadanos pierdan la vida por intentar proteger a sus seres queridos”, pidió en un comunicado.

Horas antes del asesinato, José Alfredo García Gutiérrez, había participado en la manifestación convocada por su movimiento, para conmemorar el primer año del asesinato de Carlos Manzo, en Uruapan, Michoacán.

EPP