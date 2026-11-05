Seguridad

Asesinan al Coordinador del Movimiento Independiente del Sombrero en Tijuana

José Alfredo García Gutiérrez fue atacado cuando auxiliaba a un familiar quien era víctima de extorsión

La víctima fue atacada cuando intentaba evitar una extorsiónFoto: Cuartoscuro | Archivo
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