Balaceras

Asesinan en Ataque Armado a Gabriel Rivas Ríos, Regidor de Cuernavaca, Morelos

La víctima fue atacada en su vehículo en la zona de los ejidos de Acapantzingo, al sur de la ciudad

Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca, fue atacado cuando estaba en su vehículoFoto: Especial
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