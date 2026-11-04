Asesinan en Ataque Armado a Gabriel Rivas Ríos, Regidor de Cuernavaca, Morelos

Esta tarde se informó el fallecimiento del regidor de Cuernavaca, Morelos, Gabriel Rivas Ríos, en un ataque armado en la colonia Ejidos Acapantzingo, en la capital del estado; autoridades investigan el caso.

Una serie de detonaciones de arma de fuego alertaron a los habitantes de la calle Del Ejido, quienes de inmediato llamaron a los servicios de emergencia, ya que al interior de un auto permanecía un hombre lesionado.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para atender la emergencia. Según medios locales, el regidor Gabriel Rivas recibió múltiples disparos de arma de fuego.

A través de redes sociales, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el deceso del funcionario del Ayuntamiento de Cuernavaca, quien era parte de Morena.

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"Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y compañero de movimiento, Gabriel Rivas Ríos, luchador social incansable y regidor de Cuernavaca; expreso mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos", escribió.

Asimismo, aseguró que ha instruido a la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener una estrecha coordinación para esclarecer los hechos.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), informó que agotará todas las líneas de investigación en torno al asesinato del regidor de Cuernavaca.

"Personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, desarrollan en estos momentos en la colonia Ejidos de Acapantzingo, municipio de Cuernavaca, la diligencia de levantamiento de cuerpo e indagatorias iniciales", señaló.

EPP