Caso Colegio Americano: Buscan Reabrir Investigación del Tiroteo en Monterrey

A nueve años del ataque ocurrido en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, buscan reabrir la investigación del caso para probar que Federico, el alumno que cometió la agresión, asesinó a la maestra Cecy y se quitó la vida, no actuó solo.

En un expediente han reunido las evidencias que el abogado Candelario Maldonado ha analizado junto a peritos a petición de Josefina Flores, madre de la maestra Cecilia Cristina Solís Flores, quien sigue esperando justicia.

"Llegamos a la conclusión que hay seis jóvenes involucrados en el contubernio bien organizados. Todo fue sincronizado en fechas, inclusive sugerencias a quien matarán", explicó el el abogado Candelario Maldonado.

Josefina Flores solicitó una ampliación de denuncia a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León; sin embargo, ya pasó más de un año y no le han respondido. El pasado 27 de octubre, la madre de Cecy presentó una queja y un Juez ordenó a la fiscalía resolver la petición.

"La ampliación de denuncia en contra de 6 jóvenes que estuvieron adheridos a la conducta criminal el día de los hechos, en la audiencia nos enteramos que la fiscalía estaba buscando un inejercicio de acción penal", dijo Maldonado.

El abogado agregó que las autoridades están estudiando el caso desde que el joven agresor activó el arma, pero no investigan desde lo que sucedió previamente. Destacó que hubo un momento clave captado por las cámaras de seguridad del salón en el que los 6 jóvenes presuntamente involucrados se despiden del homicida y salen antes de que se cometa el ataque, algo que aparentemente no advirtieron en las indagatorias.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Buscan Reabrir Investigación de Ataque en Colegio Americano del Noreste en Monterrey

Fue la mañana del 18 de enero de 2017 cuando ocurrieron los hechos en un salón de clases del Colegio Americano del Noreste. El ataque por parte del alumno se convirtió en el primero de este tipo en México.

Con todas estas evidencias, que son parte de este expediente, buscan reanudar la investigación y que un juez determine la probable responsabilidad de 6 adolescentes que ahora tienen entre 24 y 26 años edad.

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

SHH