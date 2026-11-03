Balaceras

Caso Colegio Americano: Buscan Reabrir Investigación del Tiroteo en Monterrey

Las evidencias podrían probar que el alumno que cometió la agresión no actuó solo; estarían involucrados 6 estudiantes más

Padres de familia en Colegio Americano del Noreste tras tiroteoEl ataque ocurrido el 18 de enero de 2017 generó alarma entre los padres de familia que acudieron de inmediato por sus hijos. Foto: N+

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